Profesionales de la salud, alertados por la apertura de actividades

La cuarentena obligatoria se fue flexibilizando con el correr de las prórrogas y en esta nueva etapa, comenzarán a reactivarse el sector comercial y productivo. Frente a esto, el gremio que nuclea a los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, Cicop, alerta sobre los riesgos que esto implica.

“Desde CICOP, expresamos preocupación por la apertura de actividades que no revisten carácter esencial. La presión ejercida por los grupos más poderosos de la economía, sostenida por un aparato mediático que mayoritariamente viene argumentando en el mismo sentido, ha sido muy importante en las últimas semanas, poniendo en riesgo lo conseguido hasta ahora, que es, ni más ni menos, haber evitado un aumento exponencial de muertes por coronavirus, logro alcanzado a expensas del compromiso del conjunto de la sociedad”, señala el comunicado.

Advierte que “la última semana mostró en las calles un número creciente de personas, una evidente laxitud en los controles y la apertura progresiva de comercios, lo que está empezando a poner en juego la prevención adoptada hasta ahora”. “La circulación viral comunitaria es una realidad en el ámbito metropolitano donde, a la vez, se concentra un alto porcentaje de la población. La aparición de contagios masivos en los barrios más vulnerables de CABA es un poderoso llamado de atención que debiera alertarnos fuertemente sobre la difusión de la infección en lugares aún más comprometidos del conurbano”, plantea el texto.

Si bien Cicop coincide con las expresiones de funcionario sobre la prioridad sanitaria y el establecimiento de diferencias de acuerdo a la situación de provincias y municipios, plantea que “la flexibilización que se ha venido dando de hecho en los últimos días – y que seguramente se incrementará en los próximos – constituye una gran preocupación de cara a la inexorable mayor presencia del virus en el tiempo que viene”.

“La prolongación de la cuarentena, que en nuestro país lleva ya 52 días, no es algo sencillo. La caída de la economía, que por otra parte no estaba floreciente, es un grave problema. No está claro que las actividades que se proponen recomenzar promuevan una solución. Es fundamental mantener la cuarentena adoptando las medidas de contención social y garantía laboral necesarias. Los países más afectados por la pandemia han sufrido retrocesos inéditos en sus productos brutos mientras no deja de aumentar la recesión, por lo cual, lo que sucede en Argentina se corresponde con el proceso global”, consideran.