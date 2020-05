Ferraresi criticó la flexibilización de la cuarentena porteña: “No se entiende”

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, cargó contra la decisión del Gobierno de la Ciudad de flexibilizar el aislamiento social preventivo y obligatorio, ya que “aumentó la ciruculación de gente que viaja y la de casos”.

En este marco, el jefe comunal indicó que el distrito venía de “una duplicación de casos cada 21 días”, mientras que, de los siete nuevos casos confirmados este domingo en el distrito, seis corresponden a trabajadores de una textil porteña. “No se entiende demasiado la apertura de ciertas actividades”, subrayó.

“Llama la atención porque no hubo ningún lugar en el mundo en el que subiendo la cantidad de casos por día se puedan abrir nuevas actividades; no se entiende demasiado”, sostuvo Ferraresi, al tiempo que indicó que “las fronteras no se limitan por una cuestión de la voluntad de uno y el virus no entiende” que pasa de un distrito a otro.

El intendente, en esa sintonía, destacó que “lo que preocupa” es que los flamantes contagiados “usaron el transporte público”. “Por eso no se pueden tomar decisiones individuales, y más cuando los datos que se van dando no son positivos”, agregó.

“Se hablaba de comercios de cercanía y el 90 por ciento de la gente que trabaja en el comercio de la Ciudad de Buenos Aires vive en la Provincia. En un día normal se transfieren cinco millones de personas trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires a la Ciudad”, sostuvo el intendente en declaraciones radiales.

Y añadió: “Todo lo que se analiza por los números es complicado, y la verdad que tampoco la economía se resuelve con esta medida. Porque si decimos ‘tomamos esta medida y la economía se resuelve’ pero lo que tenemos es una economía que se cierra, que está muy dañada y a la que el Estado viene sutituyendo con muchas políticas”.

Además, consideró que “una semana no cambia nada desde lo económico y sí cambia mucho desde la salud, cambia mucho desde las vidas que se pierden, y cambia mucho desde proteger el sistema sanitario”. “De dispararse casos cada nueve días como le viene sucediendo a la Ciudad, sería muy preocupante”, advirtió el jefe comunal.