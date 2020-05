Sand sueña con “retirarse en la cancha” y teme por la “inactividad”

José Sand analizó el panorama del fútbol en este presente sin actividad oficial y puso en duda su continuidad como jugador profesional. Es que el referente de Lanús ya con 39 años divisa un período de inactividad complicado.

“Voy a intentar seguir para retirarme en cancha con 40 años, pero si el fútbol vuelve en enero van a ser ocho meses que estaré parado. Seguramente cuando volvamos no habrá amistosos. Yo vine para retirarme en Lanús, pero ahora no sé, porque el fútbol va a cambiar, para bien o para mal, ya que al no haber descensos, no habrá presión”, evaluó en declaraciones televisivas.

Por otra parte, contó la interna de las negociaciones respecto a la extensión de su contrato: “Primero debo renovar mi contrato en junio. Supuestamente esta semana me tengo que reunir con los dirigentes de Lanús. El técnico (Luis) Zubeldía me dijo que quiere que siga”.

Críticas y la vuelta

El delantero fijó postura respecto al manejo de la economía de los clubes en tiempos de pandemia. “Quieren tapar con el coronavirus todo lo malo que vienen haciendo desde hace 10 años”, subrayó. Además, aseguró que los jugadores “siempre salen perjudicados”.

“Quieren sanear los clubes ahora, pero me pregunto por qué no lo hacen siempre. Después del 30 de junio, cuando se terminen los contratos de muchos jugadores, quisiera saber qué tipo de campeonato se podrá jugar en el ascenso”, cuestionó.

Por otra parte, desarrolló su valoración sobre una posible vuelta y los recaudos para afrontar este virus más vigente que nunca en el país. “Si volvemos a jugar y hay contagiados, habrá que solidarizarse, porque será peligroso para todos. Cuando (Lautaro) Acosta tuvo la primera reunión con el gremio, me dijo si quería sumarme a las reuniones, pero para la segunda no pude estar. Pero en algún momento tengo que hacerlo. Yo le dije al ‘Laucha’ que no podía prorrogar mi contrato si no sé cuándo se va a jugar. No le quiero sacar seis meses al club sin trabajar”, indicó.

Situación del ascenso

El correntino tuvo pasos por Aldosivi y Boca Unidos, entre otros clubes de menor envergadura que pasaron en sus últimos años por la Primera Nacional. Lejos de quedarse en la burbuja de lo que significa la Liga Profesional, colocó su horizonte en los colegas de las divisiones menores.

“Tengo a mi hermano en la Primera Nacional (Darío Sand es el arquero de Agropecuario, de Carlos Casares) y amigos en el Federal A, y me duele que les toquen el trabajo. Acá parece que se suspende el fútbol, no hay descensos, y nadie dice nada. Yo sé que hablar como lo hago me va a traer consecuencias si quiero seguir en el fútbol. Ya me pasó de tener que irme de algunos clubes por hablar”, sentenció el delantero.