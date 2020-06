El “desesperado” reclamo de un vecino desempleado que debe pagar $14.000 de luz

Marcos Calderón es un vecino de Sarandí que se dedica a la construcción y no tiene ingresos desde que inició la cuarentena. En este contexto, le llegó una factura de luz de 14.000 pesos y afirmó: “Estoy desesperado, no se a dónde dirigirme”.

“No atienden o nos atiende una grabación para que uno pueda dejar su reclamo pero no te mandan un mensaje, no te llaman ni nada. Cada vez que intento comunicarme me atiende una grabadora”, señaló el vecino, en contacto con Info Región.

En tanto, el vecino de Sarandí comentó que, hace unos meses, le llegó una cifra “exuberante”, dado que su medidor funcionaba mal, por lo que junto a su esposa fueron a reclamar a Edesur y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y obtuvieron un subsidio. “En un principio teníamos el subsidio pero luego nos lo sacaron”, amplió. Entonces, el monto a pagar aumentó otra vez, volvieron a reclamar y las cuotas comenzaron a ser más “razonables”.

Las cuotas solían ser de cuatro mil pesos y las podían pagar, pero cuando comenzó la pandemia la primera factura fue de doce mil pesos, y la última, de catorce mil. “Ahora tengo miedo porque van a venir quince mil, y no tengo idea a dónde ir a reclamar porque fui a Edesur y al ENRE en Capital y están cerrados”, señaló Marcos.

“Yo le pregunto a los demás vecinos cuánto les llegó de tarifa, que tienen aire acondicionado, calefacción o estufas y les viene cuatro mil o cinco mil pesos, pero nunca quince mil. Yo no tengo plata para pagar todo eso. Desde que empezó la pandemia no agarro un peso. No tengo ‘changuitas’. No tengo laburo. Estoy desesperado”, indicó, en contato con este medio.

¿Cómo se puede realizar el reclamo?

Si se quiere realizar un reclamo por la facturación se puede hacer de manera presencial en la sucursal de la localidad correspondiente cuando finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio, de manera telefónica o se puede llevar a cabo de manera virtual.

En caso de querer ser atendido por un operador el usuario se debe comunicar al 0810-222-0200. Una vez atendido se le solicitará el nombre del titular y el número de cliente que figura en la boleta de luz por la cual se realiza el reclamo.

En cuanto a la opción virtual, a través de la página https://www.edesur.com.ar/servicios-al-cliente/tramites-online/, el cliente deberá registrarse en la opción “Oficina virtual” y desde allí podrá efectuar el reclamo.

Otro canal online a disposición es la cuenta de Twitter de la empresa (@oficialedesur) en donde se podrán hacer los reclamos y luego un operador de Edesur se contactará de manera privada con el usuario.