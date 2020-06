La CAME pide que el ATP no sea selectivo

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su preocupación por las versiones que indican que el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) se aplicará en junio por regiones y actividades, teniendo en cuenta la reactivación en algunas regiones.

“Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) nos encontramos preocupados por los trascendidos que indican que el Gobierno Nacional está estudiando la posibilidad de extender en junio el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), solo por regiones y por sector de actividad, para cubrir hasta el 50% del pago de salarios en empresas privadas”, señalaron.

La entidad explica que “la reactivación económica está en proceso y que las provincias están llevando adelante aperturas progresivas de las actividades productivas” pero “las pymes están muy lejos de recuperarse a nivel anteriores a la pandemia del COVID-19, donde ya estaban duramente golpeadas“.

“Desde CAME solicitaremos al Gobierno Nacional que esta determinación contemple la particular situación de las principales generadoras de empleo del país, que acumulan una gran deuda fiscal y crediticia y que, con mucho esfuerzo, no realizaron despidos durante este período de cuarentena”, señala el texto difundido.

El programa

El gobierno nacional asistió a más de 244 mil empresas de hasta 200 trabajadores, a las que les garantizó un promedio del 64% del salario neto, a través del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

En la primera etapa de este programa, según surge de los datos del registro de ATP, resultaron beneficiados 2,3 millones de asalariados, de los cuales 1,7 millones trabajan en empresas de hasta 200 empleados, equivalente al 74% de las firmas registradas, que recibieron el 70% del monto total que el Estado destinó a este plan.

El programa ATP, que coordina el jefe de Gabinete Santiago Cafiero junto a la vicejefa Cecilia Todesca Bocco, contempla el pago de hasta dos salarios vitales y móviles para las empresas que hayan registrado caídas en sus índices de facturación.

El comité de evaluación y monitoreo del programa ATP, se encuentra integrado por los ministros de Economía, Trabajo y Desarrollo Productivo – Martín Guzmán, Claudio Moroni y Matías Kulfas, respectivamente -, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó de Pont; y el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce.

La actualidad de las pymes

La producción de las pymes industriales cayó 53,1% en abril frente a igual mes del año pasado por el corte de actividad que generó la cuarentena, sumado al fuerte desplome en el consumo interno y la exportación de manufacturas industriales, según la Encuesta Mensual Industrial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) difundida a fines de mayo.

En la comparación mensual, declinó 37% por los mismos motivos que la variación anual, sumado a que abril tiene un día menos que marzo; y los 11 rubros industriales que releva CAME entre 300 industrias pymes de todo el país bajaron, aunque con menor intensidad en las empresas con más de 50 empleados, donde el declive anual fue de 44,9%.

En la comparación anual, la menor caída ocurrió en Alimentos y bebidas (-16,2%) y una de las mayores en Indumentaria y Textil (-79,4%). Otro de los rubros que estuvieron entre los derrumbes más profundos en la comparación anual, fue Productos electromecánicos, informática y manufacturas varias (-79,4%), seguido por Material de transporte (-71,7%), Productos de metal, maquinaria y equipo (-71,6%) y Productos de caucho y plástico (-68,4%).

En el caso de Papel, Cartón, Edición e impresión la producción descendió 41,2%, con más actividad en aquellas empresas vinculadas a los rubros Alimentos y Bebidas y Minerales no Metálicos.