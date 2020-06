Lomas de Zamora: Murió otra persona con coronavirus

El coronavirus se cobró una nueva vida en Lomas de Zamora. Según informó el Municipio, en las últimas horas murió un paciente con Covid-19, elevando a ocho el número de víctimas fatales.

Las autoridades locales informaron que al 4 de junio eran 319 los caoss confirmados, número que coincide con el informado ayer por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y 272 los casos sospechosos que esperan el resultado del test.

Entre los casos confirmados se encuentran las ocho muertes y los 41 vecinos que ya recibieron el alta. Según el parte local, se analizaron 3.232 casos y 2.641 fueron descartados.

El “Mapa de Situación” de la Provincia, en tanto, señala que ya son 326 los casos confirmados, siete más que ayer. En cuanto a la forma de contagio, señala que el 49,1 por ciento de los casos fue por circulación comunitaria; 16,3, contacto estrecho; 12,3, trabajadores de la salud; 2,1, casos importados; 20.2, en investigación.

El Gobierno habilitó actividades y servicios en Lomas de Zamora. El anexo detalla que se exceptúa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) a los siguientes servicios y actividades: Arquitectos y Agrimensores; Contadores, Abogados, Escribanos, Martilleros; Fonoaudiólogos; Kinesiólogos; Nutricionistas; Podólogos; Gestores.

También se habilita el funcionamiento de Talleres de reparación y mantenimiento de vehículos; Mantenimiento domiciliario; Locales Gastronómicos: Restaurantes, Bares y Heladerías (bajo modalidad Take Away o retiro en puerta del local); Pinturerías, venta de materiales eléctricos, venta de productos de madera venta de aberturas, ventas de cerámicas y/o sanitarios, casas de repuestos para el automotor y viveros (bajo modalidad de take away o retiro en puerta del local).