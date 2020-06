Flexibilización de la cuarentena en Lomas de Zamora: habilitan servicios y comercios

El Gobierno habilitó actividades en el distrito; vuelven a funcionar algunos comercios bajo la modalidad take away.

De acuerdo a la decisión administrativa 968, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno habilitó actividades y servicios en Lomas de Zamora. El comercio está afectado.

El anexo detalla que se exceptúa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) a los siguientes servicios y actividades: Arquitectos y Agrimensores; Contadores, Abogados, Escribanos, Martilleros; Fonoaudiólogos; Kinesiólogos; Nutricionistas; Podólogos; Gestores.

También se habilita el funcionamiento de Talleres de reparación y mantenimiento de vehículos; Mantenimiento domiciliario; Locales Gastronómicos: Restaurantes, Bares y Heladerías (bajo modalidad Take Away o retiro en puerta del local); Pinturerías, venta de materiales eléctricos, venta de productos de madera venta de aberturas, ventas de cerámicas y/o sanitarios, casas de repuestos para el automotor y viveros (bajo modalidad de take away o retiro en puerta del local).

En todos los casos, se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio del nuevo Coronavirus. “Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad, servicio o profesión exceptuados por la presente”, aclara el texto oficial.

“Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas por las respectivas jurisdicciones para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores, y que estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros”, advierte.