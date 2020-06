El problema que se avecina para las pymes: el pago de aguinaldos

“Es real que muchas Pymes no van a poder pagar los aguinaldos, pero confiamos en que el Estado va a estar presente para atender la situación”, advirtieron desde Apyme.

A la crisis económica que están afrontando las micro,pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) se suma la preocupación por el pago de aguinaldos que deben afrontar en las próximas semanas. En este marco, desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) indicaron que muchas Pymes no van a poder pagar los aguinaldos, pero confían en que el Estado va a ayudarlos.

En diálogo con Info Región, el vicepresidente de Apyme, Julian Moreno, aseguró que el panorama para las pequeñas y medianas empresas “es de supervivencia” debido al fuerte impacto que tuvo la cuarentena que derivó en el desplome del consumo interno y la exportación de manufactura. Sin embargo, se mostró optimista sobre el accionar del gobierno de Nación y Provincia: “Después de dos meses y medio muy difíciles entendemos que junio va a ser un mes con una recesión importante, pero confiamos en que el Estado va a poner todas las herramientas para intentar revertirlo”, consideró

En cuanto a la preocupación que trae el mes de junio, tanto para empleados como para empleadores, es el pago del Salario Anual Complementario (SAC), Moreno lamentó que “muchas Pymes no van a poder afrontar el gasto”, aunque se mostró confiado sobre las medidas que puedan llegar a ser tomadas desde el Estado. “La situación es complicada, es real que muchas Pymes no van a poder pagar los aguinaldos, pero confiamos en que el Estado va a estar presente para atender la situación, esperamos que tomen medidas orientadas a las verdaderas pyme que no van poder hacer frente a pagar los aguinaldos después de dos meses y medio de inactividad”, apuntó.

Según un relavamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) la producción de las pymes industriales cayó 53,1 por ciento en abril frente a igual mes del año pasado por el corte de actividad que provocó el decreto del Aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Moreno definió como “muy complicada” la situación, pero coincidió en que lo más importante es salvar vidas, frase que utilizan tanto Alberto Fernández como Kicillof para justificar la cuarentena. “Somo plenamente conscientes de que vivos estamos mejor, y vamos a poder reponernos de todo esto, estamos cada vez un poco más cerca de que todo esto termine”, finalizó.

Cabe destacar que a fines de abril, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó un paquete de medidas para que, en el marco de emergencia, los sectores productivos pudieran reactivar las ventas de comercios y pymes.