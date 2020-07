Cerró un reconocido bar de Monte Grande: “Teníamos la soga al cuello”

Más de cien días pasaron desde el inicio de la cuarentena obligatoria en Argentina por la pandemia de coronavirus que azota al mundo. Las consecuencias de salud en la población son inmensas y, poco a poco, se empiezan a ver los fuertes golpes que recibe la economía. Comercios, locales, restaurantes y también bares, con las puertas cerradas, hacen números y las medidas llegan. “Teníamos la soga al cuello”, confesó Matías, uno de los dueños de Berraco’s Bar de Monte Grande, que cerró sus puertas tras cinco años de ser uno de los más visitados del barrio.

Hola amigas/os a todos!!!! los que de alguna manera fueron parte de algo tan lindo como fue Berraco's Bar en lo largo de… Publicado por Berraco's bar en Martes, 9 de junio de 2020

“Veníamos bastante golpeados porque las cosas no venían económicamente bien en el país. Estábamos remando en dulce de leche y a partir de la pandemia, se cortaron los ingresos. Así no se podía seguir”, explicó, en diálogo con Info Región.

El empresario contó que, junto a sus socios, contaba con dos locales: El bar, que cerró a mediados de junio, y un boliche, también en Monte Grande. “Los costos son muy altos y hay que afrontarlos. Si uno no tiene manera de recibir algún ingreso, no se puede. El alquiler, el monotributo, el ABL y los servicios llegan igual, y hay que pagarlos. Por más prorroga que nos den, hay que pagar porque si no las deudas se acumulan”, recalcó.

En cuanto a los empleados que trabajaban tanto en el bar como en el boliche, Matías aclaró que “si bien no son muchos”, se los intentó “ayudar económicamente con algo”, tratando de cumplir “con todos y con casi todo”.

La pospandemia

“Creo que, en principio, la vida cambio”, se sincera el dueño de Berraco’s ante la consulta de este medio por el futuro de los boliches. “Esta situación va a tener un antes y un después, dentro de todos los ámbitos, y la noche no es la excepción”, sostuvo.

En ese sentido, recalcó que “la vida en la noche también cambió” e indicó que toda la sociedad está “evolucionando de alguna manera”. “Los boliches van a estar lejos de poder resurgir de todo esto”, concluyó Matías.