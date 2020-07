“Por ahora seguimos las mismas”, valoró Insaurralde

La futbolista de El Porvenir ponderó su continuidad laboral a diferencia de lo ocurrido en otras instituciones. "Hubo jugadoras que han quedado libre y me sorprendió", manifestó.

María Insaurralde, futbolista de El Porvenir, resaltó que pese a la incertidumbre ocasionada por la pandemia de coronavirus y la finalización de la temporada, desde la institución confirmaran la continuidad del plantel.

“Se comunicaron con nosotras y nos dijeron que por ahora seguimos las mismas en el plantel”, aseguró Insaurralde en diálogo con Info Región.

En este marco, valoró su continuidad laboral pero lamentó la problemática que atraviesa la disciplina: “Es complicado. Hubo jugadoras que han quedado libre o se van a fuera y me sorprendió. Pensé que quedaría todo en stand by hasta diciembre y cuando se retorne el próximo torneo empezarían las bajas. Yo tengo trabajo asegurado pero hay algunos que viven solo del fútbol”.

A la espera de la vuelta

La AFA dio por finalizado la temporada por lo que Las Blanquinegras quedaron sin la posibilidad de seguir jugando. No obstante, Insaurralde estimó que en los próximos meses “podrían jugarse partidos amistosos” si es que la situación sanitaria lo permite.

Mientras tanto, continúan con los trabajos físicos vía Zoom pero la imposibilidad de volver a la competencia por el momento repercute anímicamente y las ganas de entrenar no son las mismas que en el arranque de la cuarentena.

“A veces me pasa que hay días en los cuales hay más ganas que otros”, admitió pero instó a “ser positivos porque donde uno se queda, fue y al otro día costará el doble”.

En tanto, mientras la AFA define el protocolo para la vuelta a los entrenamientos, expresó: “A mí no me importa que me manden de a grupos a entrenar con tal de hacerlo en cancha y estar bien físicamente. Quiero empezar a entrenar cuanto antes, nosotras tenemos que prepararnos bien para lo que viene”.