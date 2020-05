Torneo finalizado y angustia: “Vivo del fútbol, no sé qué voy a hacer”

La jugadora de El Porvenir Melanie López se mostró preocupada por la decisión de la AFA de dar por finalizado los torneos porque muchas jugadoras quedarán sin contrato. “Vivo del fútbol y no sé qué voy a hacer ahora”, señaló angustiada.

Melanie es una de las tantas jugadoras de su plantel cuyo contrato finaliza en junio. “Yo vivo del fútbol y no sé qué voy a hacer”, planteó ante la consulta de Info Región. “No sé qué va a pasar, me mantengo a la espera, todo esto me causa una profunda tristeza porque es mi sustento para vivir”, expresó con preocupación.

En ese panorama el presidente de la categoría del fútbol femenino, Jorge Barrios, planteó que la AFA seguirá brindando un subsidio haya o no actividad. Al respecto, la jugadora aseguró que “está al tanto” pero también señaló que le “llegó la información” sobre la negativa a renovar contratos. “Nos dicen una cosa y luego otra, no sé que sucederá”, admitió.

La situación del equipo

Respecto al cierre del torneo, planteó que “no cayó bien” en el plantel. “Finalizamos un torneo que quedó a la mitad. Te queda un sabor amargo y a la vez una sensación rara porque en nuestro caso, peleábamos el descenso y no lo pudimos seguir jugando”, lamentó López.

Las Blanquinegras cosecharon 5 unidades en 15 partidos jugados. Con todas estas medidas mencionadas anteriormente, El Porve podría quedar salvado de esa situación, aunque se estudia la continuidad de disputa de la Etapa Permanencia entre los nueve equipos de la temporada. “Nosotras queremos seguir peleando, pero esto es algo que nos tomó por sorpresa”, concluyó López.