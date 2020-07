Buscan a un hombre de 45 años que desapareció el 27 de junio

Un hombre de 45 años es intensamente buscado por su familia luego de que desapareciera el 27 de junio, cerca del mediodía, cuando se dirigía a buscar su auto a un taller en Lanús. Ya realizaron la denuncia y esperan alguna indicación sobre de su paradero.

Se trata de Eduardo Enrique García. Él es remisero y, el sábado 27 de junio al mediodía, salió de su casa en Adrogué, partido de Almirante Brown, para buscar su auto en el taller. “A las horas de que fue para allá, su celular se apagó a la altura de Lanús y Avellaneda, y nunca más se prendió”, afirmó Graciela Cortez, su pareja, a Info Región.

“Lo único que me dijo fue que estaba en una casa de la calle Liniers, en Lanús Oeste, pero no me dio la dirección exacta ni a quién se lo dejó”, explicó la mujer, al tiempo que sostuvo que se pudo detectar que hubo un último llamado de su celular previo a que este se apagara.

En este contexto, Graciela precisó a este medio que no sospecha ni tiene indicios de cuál sería su paradero, mientras que a Eduardo lo veía “pensativo y angustiado” en los últimos días. “Su única preocupación era conseguir esa plata para retirar el auto de donde estaba. Es su herramienta de trabajo ya que es remisero y no podía laburar”, explicó.

Eduardo mide 1.90, tiene pelo canoso y usa lentes. El día de su desaparición vestía un polar verde, campera inflable azul, jeans y zapatillas negras. “Falta mi compañero en casa. Es un gran vacío que no se puede llenar”, concluyó Graciela.