Méndez Bobbio y el calendario: “Cualquier torneo será desvirtuado”

Lomas Athletic continúa con los ejercicios a través de la plataforma Zoom con la necesidad de no perder ritmo de cara a una hipotética vuelta a las canchas. El grupo sabe que no desarrollará un torneo habitual, aunque apuntan a recuperar el contacto con el sintético para disputar alguna competencia en lo que resta del año.

Forcherio y la vuelta a los entrenamientos: “El físico siempre tiene memoria” En torno a las posibilidades de disputa con el tiempo que queda por delante, Ignacio Méndez Bobbio, en charla con Info Región, evaluó: “Cualquier torneo será desvirtuado. La competencia se puede programar, buscar algún punto para desarrollar un certamen, siempre y cuando lo permita el calendario, pero los pocos meses que quedan complica una competencia normal, ya que los entrenamientos no son los mismos y la preparación es mínima”. Y agregó: “Este momento se hace muy difícil porque nunca en nuestra vida deportiva estuvimos tanto tiempo parados. Tampoco sabemos para qué momento nos preparamos y eso genera un aire de incertidumbre complejo. El grupo está bien y trata de cumplir con los estímulos que propone el cuerpo técnico junto al preparador físico”.

Sostener lo anímico

La extensión de la problemática sanitaria y la consecuente cuarentena complica cada vez más la continuidad de los entrenamientos para el equipo del Tricolor. Si bien intentan sostener la continuidad, desde lo mental las fuerzas son cada vez más escazas y la incertidumbre gana terreno.

En sintonía, el experimentado jugador de Lomas expresó: “La esperanza de volver es lo que nos mantiene con ganas de seguir trabajando. Nos sostiene cierta cercanía al club. Como deportistas debemos tener una capacidad extra que conlleva perseverar, saber que todo puede cambiar en cualquier momento, contar con paciencia y constancia”.

Por esa vía, valoró “avances” en la implementación de protocolos y destacó la “ilusión” que genera el regreso. “La ilusión y predisposición para volver la tenemos siempre. Se extraña la actividad y estar en el club, incluso los miércoles a la noche en pleno invierno, cualquier cosa con tal de regresar. Tenemos esperanza e ilusión de que se arregle todo. En el interior se están probando algunos protocolos, no hay nada firme, pero de a poco soñamos con que avance”, comentó.

Descarta el retiro

A sus 34 años Méndez Bobbio sabe que tiene “algo más para dar” y descarta dejar la actividad pese al parate. Sabe que la preparación en el retorno será particular y necesaria, pero plantea retirarse en cancha.

“Tengo 34 años y casi 20 estuve con el plantel superior de Lomas. Se te pasa por la cabeza largar todo, pero en mi caso personal no me gustaría retirarme en una situación como esta, lo quiero hacer dentro de la cancha. No sería lindo despedirme de esta manera, cuando todavía pienso que hay más para dar”, concluyó, en charla con este medio.