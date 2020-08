Son 10 personas, viven en un monoambiente y uno de ellos dio positivo de Covid-19

A diario se informan miles de contagios nuevos de Covid-19, el protocolo es el mismo en todos los casos, el aislamiento de la persona infectada para evitar la propagación del virus. Sin embargo, la posibilidad de mantenerse aislado no siempre es viable para todos. El caso de Nilce, una vecina de Avellaneda que no tiene forma de aislarse de su entorno.

Nilce Ortíz tiene 45 años, vive en Avellaneda y en los últimos días le informaron que dio positivo de coronavirus. A la angustia y el temor por saber que estaba infectada, se sumaron la preocupación y el miedo por el bienestar de su familia, ya que la casa de Nilce es un monoambiente en el que conviven 10 personas, entre ellas una abuela y una nena de 5 años.

“En mi casa vivimos yo, mi mamá de 68 años que sufre tiroides, EPOC y edema pulmonar; además tengo una nena de 5 años, otra de 18, mi hijo de 20 años que vive acá con su mujer y mi otro hijo que se hizo un departamento arriba con su familia, pero no tiene baño así que todos compartimos el mismo baño”, relató Nilce.

Tiene síntomas compatibles con Covid-19 y la obra social no responde: no pudo testearse En este marco, la vecina de Avellaneda indicó que ella fue enviada a realizar el aislamiento en su casa, pero al tratarse de un monoambiente “es imposible” mantenerse aislada y rogó que le realicen el hisopado a toda su familia. “En mi casa deberían hacerle el hisopado a todos, porque vivimos todos juntos, yo estoy bien, me siento bien, no me falta el aire, lo siento como una gripe, pero a mi mama le puede agarrar peor y mi nena de 5 años ni siquiera está vacunada, me preocupa mucho lo que pueda pasarle a ellas”, indicó Nilce. Nilce es desocupada, asmática y no tiene obra social. Logró que le hicieran el hisopado en el hospital Presidente Perón de Avellaneda, trasladándose por sus propios medios. Según informó la mujer, cuando la llamaron para comunicarle el resultado del testeo le dijeron que luego la iban a llamar del 148 para constatar su estado de salud. Pero aún está esperando la llamada.

“A mi me confirmaron el resultado el miércoles de la semana pasada, todavía sigo esperando que me llamen del Ministerio de Salud, quiero me llamen para poder pedir que hisopen a toda mi familia, aunque no tengan síntomas, porque puede que sean asintomáticos”, indicó Nilce con preocupación.

En diálogo con Info Región la vecina del barrio Nueva Ana de Avellaneda aseguró que su familia está realizando la cuarentena, pero lamentó que ahora que se confirmó su contagio “nadie puede salir a trabajar”. “Son 15 días en los que no sé cómo vamos a hacer para subsistir porque nadie puede salir, en el barrio somos muchos los que estamos en esta situación y encima no le hacen los hisopados a todos para saber si están o no infectados”, apuntó.