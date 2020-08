El drama de la luz en el Conurbano: “Me he puesto a llorar por no saber qué hacer”

Lucía Gramzuger vive en Remedios de Escalada, partido de Lanús. Estuvo cuatro días sin luz y reclamando a Edesur. “Me he puesto a llorar por no saber qué hacer”, admite en diálogo con Info Región. El servicio retornó pero los problemas con la tensión persisten.

“Estamos desde hace días sin luz”, advertía la mujer en un primer contacto con este medio. Estuvo cuatro días sin poder refrigerar alimentos o medicamentos, pero llamando constantemente a la empresa. El reclamo es actual y de vieja data: “En mi cuadra todos los años, 2018, 2019, 2020, de junio a agosto tenemos falta de luz o baja tensión”, detalló.

Los reclamos, que incluso llegaron a efectuarlos ante autoridades locales, fueron escuchados y el viernes volvió la luz. Se acercó una cuadrilla de Edesur y tras revisar la red, cambiaron cableados y postes. Hay luz, pero persisten los problemas con la tensión: sube y baja, impidiendo el normal desarrollo de las actividades.

“Hay varias fases en el barrio. Este año, en plena pandemia y con bajas temperaturas, empezamos el 3 de junio con baja tensión, vinieron el 8 pero como eran las 21.30 solamente hicieron un cambio de fase. Sí reconocieron que había problemas pero por el horario no quisieron arreglarlo, de ahí no vinieron nunca más”, advirtió la mujer. Por una semana, no hubo complicaciones pero la baja tensión reapareció el 16. “Volví a llamar y lo único que hicieron fue genera un nuevo número de reclamo o insistieron en que el reclamo estaba abierto”, contó.

“Lo que ha pasado es que cada dos o tres días me daban de baja el número y me ponían ´solucionado´ y yo no me enteraba hasta que volvía a llamar”, precisó Lucía, quien siguió llamando “todos los días” hasta que logró que desde la empresa respondieran. Dos semanas después, técnicos se acercaron al barrio.

“Es muy engorroso. Me parecía una gran toma de pelo. Hasta me he puesto a llorar por no saber qué hacer y no saber a dónde acudir”, admitió la vecina de Remedios de Escalada, quien contó que como “ya no sabían a dónde recurrir”, se contactó por Instagram con el Jefe de Gabinete y responsable del Área de Seguridad del distrito, Diego Kravetz, quien le respondió y prometió que “iban a insistir con el reclamo ellos también”.

La historia de Lucía se repite en el Conurbano. Continúan las quejas de los vecinos de la Región por los cortes prolongados de luz, mientras que varios intendentes cuestionan el servicio que la empresa brinda y reclaman que se le quite la concesión a la empresa.