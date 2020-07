Lomas: Vecinos denuncian que los cortes de luz “son recurrentes”

Son muchas las quejas de los vecinos de la Región por cortes de luz prolongados. En sintonía varios intendentes del Conurbano, han manifestado su disconformidad con el servicio eléctrico brindado por Edesur y solicitan que se le quite la concesión. En esta oportunidad, un vecino de Llavallol contó lo “desesperante” que es vivir así. “Hay fases que no las cortan y hay otras que las cortan todos los días”, señaló.

“Los cortes son recurrentes, son mínimo entre una y dos veces por semana. Encima Edesur no atiende ni te da ningún tipo de solución a nada. Nadie te presta atención”, advirtió Darío, vecino del barrio, en diálogo con Info Región.

El ciudadano de Llavallol es de la calle Dávila, próximo a Doyenard, y remarcó que esta es la tercera semana con cortes prolongados de luz. “Un día estuvimos tres días sin luz, tuve que tirar toda la comida que tenía en el freezer, y a la semana siguiente casi 28 horas”, contó.

El viernes pasado volvió a suceder. En el transcurso de la noche, la luz se fue y volvió recién el sábado cerca de las diez de la mañana. Pero para Darío “si esto se da porque están haciendo mantenimiento o arreglo tendrían que avisarle a la gente”. “Yo sé que la situación está mal para todo el mundo, pero el servicio lo tienen que prestar”, consideró.

“De hecho yo estoy pensando seriamente en mudarme e irme a otro lado porque no se puede vivir así, soy trabajador esencial y trabajo de noche, y cuando llegué el sábado a la mañana de laburar no había luz”, explicó. Según se lo contó otro vecino, estaba cortada desde las 9 de la noche.

Dado que al enviarle un mensaje a Edesur, hay un mensaje automático programado, el vecino remarcó: “A mi no me sirve de nada que me manden un mensaje diciendo que me lo van a restablecer por zonas”. Porque “no te atiende nadie, nadie te presta atención” y te avisan “que están únicamente atendiendo emergencias”. Entonces “¿hay que llamar mintiendo diciendo que se te cayó el poste?”.

Además el hombre sostuvo que su casa se encuentra “dentro de una fase que es la que más se corta”, por lo que si uno quiere poner a funcionar el lavarropas “no hay tensión” suficiente. Entonces la falta de luz y el riesgo es grande: “Todo lo eléctrico, sin buena tensión se te quema, ¿y quién se hace responsable de todo eso? Nadie”.