“Si uno sigue los protocolos, no hay manera de contagiarse”, resaltó Tanco

Banfield inició los entrenamientos luego del extenso parate por la pandemia. El equipo lleva a cabo exigentes protocolos para disminuir riesgos de contagios, acompañados por las condiciones que permiten las instalaciones que el club posee en Luis Guillón.

Gregorio Tanco, juvenil del Taladro, firmó su primer contrato con la institución y vive momentos de ensueño al formar parte del plantel mayor en un retorno a los trabajos poco habitual y cargado de medidas sanitarias.

“Se volvió más rápido de lo que pensaba hace algunas semanas. Estoy muy contento y tengo una emoción bárbara. Son mis primeros entrenamientos presenciales con el plantel de Primera y eso es muy bueno”, comentó el marcador central, en diálogo con Info Región.

La nueva normalidad

Bajo las órdenes del flamante cuerpo técnico que conduce Javier Sanguinetti, el grupo del albiverde desarrolla los entrenamientos buscando la puesta a punto para el regreso a la competencia formal.

Con las medidas acordadas por el Gobierno nacional y la AFA, todos intentan cuidarse y evitar riesgos. “Hace muy poco comenzamos con la interacción con el compañero realizando pases, porque con el protocolo los primeros días fue todo individual. Realmente es muy distinto a lo que estamos acostumbrados”, explicó Tanco.

Y agregó: “Está todo muy organizado. Llegas al predio en auto, te toman la temperatura apenas ingresas. Si tenés menos de 35.7 pasas y te avisan sin bajar del vehículo. Más tarde nos trasladamos por una máquina sanitizante y en cuanto a los botines e indumentaria cada uno tiene su sector”.

Por otra parte, en cuanto a este proceso que facilitó la vuelta a las canchas, fue contundente: “Si uno sigue los protocolos al pie de la letra no hay manera de contagiarse. Ahora si a la tarde en lo personal cada uno hace cualquier cosa, ese es otro riesgo”.

La firma

El defensor estampó la firma y ya es oficialmente jugador profesional de Banfield. Con el aval de Sanguinetti, tendrá su oportunidad y espera estar a la altura.

“La verdad que me pone muy feliz, es algo soñado. Tengo que agradecerle al Chelo (Marcelo) Bustamante que fue el primero que me dio la posibilidad y también al Loco (Adrián) González que me ayudó mucho en inferiores”, sentenció Tanco, en charla con este medio.