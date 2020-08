Lanús: “La pasé extremadamente mal”, relató Flores Barrios, ya recuperada del coronavirus

La concejal de Lanús por el Frente de Todos Kolina-PJ, Jesica Flores Barrios, afirmó que la pasó “extremadamente mal” durante el tiempo que estuvo infectada de Covid-19. Además, pidió mayores facilidades para donar plasma ya que el hospital donde se puede hacer le queda lejos a los vecinos.

“Los primeros 15 días de la enfermedad fueron los síntomas como de un estado gripal, con poca fiebre, pero cuando me estaba acercando al tiempo del alta, empecé con un rash cutáneo (erupciones en la piel) y con temperatura de más de 40 grados, la pasé extremadamente mal y por eso me dieron el alta a los 21 días. Nunca tuve un problema respiratorio, así que eso nos tranquilizaba a los médicos, a la familia y a mí. No fue muy linda la última semana, si bien con la medicación mejoró, fue un proceso que te asusta porque vas descubriendo todo el tiempo síntomas nuevos de la enfermedad”, relató la edil en diálogo con Info Región.

En esa línea, confesó que luego de obtener el alta médica le costó un tiempo volver a salir “por miedo a contagiar a alguien”. También comentó que la próxima semana ya estaría en condiciones de donar plasma, pero pidió mayores facilidades para hacerlo.

“Lo que vemos es que los que estamos en Lanús el hospital más cercano para donar plasma es el Néstor Kirchner (Florencio Varela) y es algo engorroso ir hasta allá, sobre todo para los vecinos que empiezan a retomar su actividad laboral. El número de personas que pueden donar es escaso y así será menor todavía, tendría que haber otra opción como generar un hospital móvil que permita hacer donaciones en cada distrito”, consideró.

Redoblar esfuerzos

Por otro lado, se refirió a la problemática de la inseguridad y afirmó que “desde el gobierno nacional y provincial están tomando medidas para acompañar a los Municipios”, pero que “cada día se vez más delincuencia en Lanús”, por lo que le exigió al gobierno local “redoblar el esfuerzo en las acciones contra la inseguridad”.

“Esto va más allá de un video donde se desbarata una banda, está muy complicado el tema de lo que es robo en la vía pública, casi a diario uno ve o escucha de estos delitos. Necesitamos que el Ejecutivo escuche a los vecinos y encontrar un solución a esa problemática que nos afecta a todos, no es de un barrio en particular, hace pocos días sufrió un robo la concejal Mayra Benitez Daporta a dos cuadras de la Municipalidad, tenemos que replantearnos en qué estamos fallando o qué medidas podemos tomar”, enfatizó.

Compromiso

Para finalizar, destacó que el presidente, Alberto Fernández, “sigue resguardando la vida de cada cada argentino y argentina”, pero sostuvo que “el compromiso no depende de un gobierno sino de cada ciudadano y ciudadana, porque hay cuestiones que exceden al Estado, ya sea Nacional, Provincial o Municipal”.

“Este sábado llevamos golosinas y juguetes a niños y niñas puerta por puerta y veíamos en Villa Jardín que había familias enteras haciendo asados sin barbijo ni distancia social. La gente no toma conciencia y es la que después hace colapsar el sistema sanitario, no podemos lograr que se den cuenta de la situación. Hay provincias que no tenían contagio y hoy es masivo, como Jujuy. Por ahí algunos se relajaron con la vacuna pero hasta que llegue va a pasar un tiempo y el virus va a seguir estando entre nosotros”, concluyó Flores Barrios.