Lanús: “La gente piensa en cómo llegar a fin de mes y nosotros en una interna”, criticó Folino

El dirigente radical y ex concejal de Lanús Lucas Folino sostuvo que la actual conducción de la UCR bonaerense convocó a elecciones para el 11 de octubre “porque ve el crecimiento de Evolución”, espacio opositor, y criticó que mientras se dirime la interna “la gente piensa en cómo llegar a fin de mes”. En esa línea, aseguró que “no hay igualdad de condiciones” y advirtió que “es difícil” que se realicen los comicios en esa fecha por la pandemia.

“Está mal que tengamos una elección interna en este contexto donde no se puede ir a hablar con los afiliados, visitarlos y a su vez no creemos que va a estar la situación adecuada para poder convocar. Nosotros las elecciones las hacemos en las escuelas con todo el movimiento que eso conlleva y no es momento de hacerlo. La gente está pensando en cómo llegar a fin de mes, en el cuidado de la salud en sus seres queridos y nosotros preocupados de una interna partidaria”, reprobó el dirigente en diálogo con Info Región.

En ese sentido, explicó que “la carta orgánica establece que es una elección de distrito único y eso significa que hasta los 135 municipios no puedan estar en una instancia que sea de fase 5 no se puede llevar a cabo”, por lo cual consideró que “es difícil que en octubre estén dadas las condiciones para realizarla”.

Evolución

Para los comicios, el representante del oficialismo para suceder al actual presidente, Daniel Salvador, es el titular del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense, Maximiliano Abad. En tanto, desde el espacio opositor Evolución, el candidato es el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

“Ellos lleva adelante esta situación porque ven que el espacio Evolución está creciendo, cuando uno habla con los afiliados ve que les gusta la idea que nosotros llevamos de un espacio plural donde se debatan ideas y al llevar una elección en esta época no estamos en igualdad de condiciones, porque no podemos llevarle el proyecto a todos los afiliados. Al adelantar las elecciones no tenemos tiempo de poder ir haciendo nuestro trabajo”, señaló.

Asimismo, sostuvo que desde Evolución buscan “que las reglas dentro de Juntos por el Cambio sean claras” porque “muchas veces pasó que había acomodos o amiguismos, en lugar de tener un frente donde uno sepa que puede llegar a ser parte de una elección”.

Además, se mostró en contra del pedido de la actual conducción de echar del partido a más de 400 afiliados que en la última elección participaron en listas ajenas a Juntos por el Cambio. “Como partido tenemos que crecer”, remarcó.

Lanús

Para finalizar, se refirió a las internas a nivel local y se mostró confiado por el “crecimiento” del espacio en Lanús y el “disconformismo” con la conducción actual a cargo de Leandro Bechara Arcurri.

“Nos veo muy bien, porque muchos de los radicales con los que hablamos están molestos por cómo fue el manejo distrital y muchos se alejaron porque no tenían reglas claras o no podían gestionar un montón de ideas o dar su opinión de las cosas que están pasando en el distrito”, concluyó Folino.