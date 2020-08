Avellaneda: “Hacer una interna en este momento no tiene sentido”, afirmó Diana

La dirigente radical y concejal por Juntos por el Cambio de Avellaneda Silvia Diana sostuvo que “hacer una interna en la UCR en el contexto de pandemia no tiene sentido” y afirmó que existe la posibilidad “que se suspenda”.

“En el medio de esta situación en el que la gente está cerrando los negocios y no tiene para comer, se me caería la cara de vergüenza ir a buscar a un vecino y pedirle que me venga a votar al presidente del comité de Gerli, porque tenemos que estar pensando en cómo ayudarlos. Hacer una interna en este momento no tiene ningún sentido”, remarcó la edil en diálogo con Info Región.

Asimismo, apuntó que para que la elección se lleve adelante el 11 de octubre, “un mes antes el partido tendría que hacer la convención provincial y el armado de lista en medio de la pandemia”.

“Cuando empezaron a circular los formularios para las internas, se lo llevé al presidente de la junta local y me comentó que desde Provincia dicen que el juez no va a dejar que se hagan ese día y ojalá así sea. A los radicales nos encanta hacer internas, pero desde nuestro espacio conducido por Martín Lousteau, no nos parece simpático para la gente hacerla ahora. En el caso de Avellaneda lo mismo, somos pocos para andar peleándonos”, subrayó.

Emergencia

El bloque de concejales de Juntos por el Cambio de Avellaneda presentó un proyecto de ordenanza para declarar “la Emergencia en materia de Seguridad Pública” durante 90 días y Diana explicó que eso se debe a que cuentan “con muchos reclamos de los vecinos”, pero también porque “el Ejecutivo no responde a los pedidos de informe”.

“Entendemos que es ciertamente grave la situación de seguridad que estamos viviendo en Avellaneda. Pedimos en el Concejo el pronto tratamiento porque es algo urgente y no nos están respondiendo, de hecho los pedidos de informe que hacemos ni siquiera se tratan en comisión”, disparó.

Por último, indicó que también realizaron un pedido de informe “por la toma de un predio en Lynch, tras la cual algunos vecinos acercaron fotos de una camioneta municipal entrando en el lugar”.