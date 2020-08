Chiapparo, “muy motivado” por la vuelta a los entrenamientos

El defensor de San Martín de Burzaco Lucas Chiapparo celebró la autorización del Gobierno para volver a los entrenamientos, que en el caso de la Primera C será desde el 7 de septiembre. “Es algo que motiva”, valoró en diálogo con Info Región.

“Es algo que motiva y da alegría, es una buena noticia dentro de lo malo y está bastante cerca. Estoy con ganas de que pase todo rápido el tiempo y ya estar entrenando de nuevo”, admitió el jugador, en sintonía con lo expuesto por sus pares.

Consideró “entendible” que la Primera División vuelva a los entrenamientos antes que el resto de las categorías, ya que “es la que más dinero maneja; y por el otro lado, está bien ya que es una prueba que empiecen ellos para luego ver si las otras categorías están aptas para hacer el protocolo”.

De cara a lo que viene, apunta a “ponerse rápido físicamente, aunque todos los equipos estarán muy parejos; pero el que mejor se prepare en este poco tiempo, sacará ventaja”. “En lo que respecta al torneo, será pelear y llegar a ocupar un lugar en los puestos del Reducido”, apuntó ante la consulta de este medio.

“El torneo se tiene que jugar las fechas que faltan, espero que las mismas se dicten lo antes posible, así uno se prepara. Además, hay tiempo… se puede jugar entre semanas y si tenemos que disputar partidos en la fiesta, lo haremos”, señaló.

Sin embargo, analizó que “será difícil” que los equipos del ascenso puedan llevar a cabo los protocolos “porque no todos tienen la misma económica y habrá que buscar la manera para implementarlo; será complicado, pero con la voluntad de todos se podrá”. “Hay muchos de nosotros que viajan en transporte público, es una cuestión que tendrán que acomodar”, puntualizó.

Si bien todavía no hay fecha para comenzar con el torneo, los entrenamientos grupales comenzarán el mes que viene. “Va a ser difícil, el profesor deberá hacer un trabajo duro y no nos podemos apurar con todo lo que no hicimos en estos meses. Es paso a paso y hay que hacer trabajos de prevención porque habrá lesiones, además espero poder trabajar con pelota que es lo que más se extraña”, concluyó.