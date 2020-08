Para la defensa del joven baleado, el cambio de carátula es “ridículo”

El efectivo acusado de balear a un joven en un allanamiento erróneo en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, fue liberado luego de que la Justicia diera marcha atrás con el cambio de la carátula y vuelva a considerarse como “lesiones graves”, cuando había sido modificada a “intento de homicidio”. “Es ridículo”, considera la defensa de la víctima.

El abogado de la familia del joven baleado, Eduardo Gómez, indicó que “es una situación bastante ridícula”, pero que “lamentablemente es así”. “Uno tiene poco margen de discusión y de pelea”, sostuvo en diálogo con Info Región.

“La jueza Marisa Salvo (a cargo del juzgado de garantías N° 5 de Lomas de Zamora), que había usado unos argumentos sobre la base de los elementos que uso la fiscalía para detener al efectivo, ahora los descartó considerando que no son suficientes”, explicó Gómez.

El Juzgado de Garantías 5 de Lomas de Zamora, que hace una semana había avalado la caratula de intento de homicidio y vejaciones, determinó que la acusación es “lesiones graves”. En este marco, el efectivo fue liberado.

Al respecto, el abogado de la familia consideró que esto “es una contradicción jurídica muy grande” ya que “modificó la calificación de tentativa a homicidio y a su vez le dio la excarcelación bajo caución juratoria, pero también le dio la falta de mérito”. “Estamos en una situación especial, pero lamentablemente las cosas son así”, admitió.

“La Jueza también considera que no existió dolo por parte del efectivo, que no tuvo intención de matar. Pero no tiene para nada en cuenta que fue un allanamiento 100 por ciento negativo, mal diligenciado, mal dirigido, errático. Hacen lo que quieren, pero vamos a seguir peleando”, subrayó.

Gómez, finalmente, recalcó que van a continuar “luchando” y van a apelar el fallo. “Nos imaginábamos la linea que iba a tener la resolución del dictado de la preventiva. Además, le denegaron a la Comisión de Derechos Humanos la posibilidad de presentarse como particular damnificado. La Jueza no aceptó los derechos que tiene la ciudadanía”, concluyó el abogado, en contacto con este medio.

El hecho

El pasado 20 de junio, la Policía allanó una vivienda en la localidad de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, y una posta de goma impactó en la cara de un adolescente de 17 años, quien sufrió la pérdida de un ojo.

Los agentes habrían actuado de manera arbitraria no solo por el uso de la fuerza desplegada, sino porque también habrían ingresado a domicilios no requeridos por la orden de allanamiento, secuestrando bienes personales de los habitantes y construyendo una versión que intentaría justificar su accionar irregular. Por ello es que, además, se pidió investigar la legalidad de la conformación del acta realizada por los agentes, atento a una posible falsedad de documento público.

Días más tarde, el efectivo, del Grupo Apoyo Departamental (GAD) con jurisdicción en dicho partido de la zona sur del conurbano, fue desafectado de la fuerza y la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial le abrió un sumario.