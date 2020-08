“Pondremos en orden las cuentas con organismos internacionales”

El presidente Alberto Fernández aseguró que “las cuentas con organismos internacionales se pondrán en orden”, al encabezar un acto, por videoconferencia, por el lanzamiento de una nueva línea de producción en una fábrica de Avellaneda.

El mandatario mantuvo una conversación con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), para “intercambiar ideas sobre lo que le pasa al mundo y al país, y la necesidad de que, sin prisa ni pausa, nos pongamos a trabajar para ordenar el desorden que heredamos del gobierno anterior”.

“Para lograr certezas hay que poner en orden las cuentas. Las cuentas con los organismos internacionales las pondremos en orden. Mi conversación con Kristalina Giorgieva me alienta a pensar que lo haremos con una lógica común, la de no postergar a la Argentina y no hacer sufrir a los que mucho han sufrido”, sostuvo desde la residencia de Olivos.

Admitió, en este marco, que “nadie vive en paz con la pobreza que existe en el país y dependen del auxilio del Estado para seguir viviendo”. “Necesitamos darle pujanza a esta Argentina y los empresarios tienen que ver con eso”, afirmó el mandatario .

Participó, junto a Axel Kicillof y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, del lanzamiento de una nueva línea de fabricación de lavarropas del grupo Newsan, en su planta de Avellaneda y advirtió que “invertir, producir, crear trabajo y exportar es el modo en que Argentina se va poner de pie”.

“Avellaneda es como una Argentina pequeña. Se pueden analizar procesos políticos y económicos en escala. La dictadura cívico militar destruyó a la industria nacional y así lo sufrió SIAM. Hoy, en su planta histórica, una empresa argentina inauguró la fabricación de lavarropas”, planteó Ferraresi.

La puesta en marcha de este acuerdo generará cerca de 50 nuevos puestos de trabajo directos en una primera etapa, que se suman a los más de 200 colaboradores que Newsan cuenta en este establecimiento fabril, y a los más de 5.500 actuales en todo el grupo económico.

En este sentido, Rubén Cherñajovsky, Chairman & Fundador de Newsan expresó: “Este lanzamiento es otra muestra de nuestra confianza en el país. Para que estas cosas sucedan es necesario generar un marco con condiciones de estabilidad, seguridad jurídica y políticas a largo plazo que animen a las empresas a realizar inversiones y, en nuestro caso, nos permitan acercar lo último en tecnología a los hogares argentinos y seguir generando empleo”.