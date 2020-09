Echeverría: “Hay mucha flexibilización en la CABA que puede perjudicar al Conurbano”

“En la CABA se están abriendo más espacios comerciales, también determinado tipos de actividades y hay mucha gente del Conurbano que viaja a trabajar y vuelve. Hay mucha flexibilización que puede perjudicar ampliamente también al sistema sanitario de la Región”, planteó el edil en diálogo con Info Región.

En lo que respecta a la situación del distrito, hizo hincapié en el no cumplimiento de la cuarentena por parte de “una pequeña minoría”. “La gente ya no tiene tanto cuidado, la mayoría sí, pero esa pequeña minoría que no tiene los cuidados vuelve a sus casas y contagia a sus familias y sus familias contagian al vecino, entonces esto se va haciendo una cadena de la cual no se vuelve para atrás”, apuntó.