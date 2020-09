Urreli: “La inseguridad se resuelve con todos los niveles del Estado trabajando juntos”

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados bonaerense, Adrián Urreli, recalcó que la inseguridad “se resuelve con todos los niveles del Estado trabajando juntos” y destacó el plan de fortalecimiento de seguridad en el Conurbano así como la invitación a la presentación al intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Además, se refirió a la causa que involucra al concejal por Juntos por el Cambio Alberto Torres y remarcó que lo conoce “hace diez años” y que en ese tiempo “siempre se mostró cómo una persona de bien”.

“Es muy positivo que se tomen medidas en términos de seguridad, hoy estamos atravesando una crisis bastante importante en ese sentido por lo que todas las acciones tendientes a superarla me parecen muy buenas y es algo también positivo que invitaran al Intendente a participar del acto de lanzamiento esta medida y siempre que existan este tipo de propuestas e invitaciones para trabajar juntos, Lanús va a estar ahí y Grindetti va estar presente”, valoró el diputado por Juntos por el Cambio en diálogo con Info Región.

En ese sentido, sostuvo que esta problemática “se resuelve con todos los niveles del Estado trabajando en conjunto y con una mirada en común, cada uno desde su lugar aportando la parte que le corresponde” e insistió que “si no se trabaja en equipo es imposible poder resolverlo”.

Causa que involucra a Torres

Por otro lado, el legislador oriundo de Lanús se refirió a la situación del concejal Torres a quien le allanaron la casa en el marco de una causa en la que se investiga a una organización por robar petróleo, refinarlo y venderlo de manera ilegal.

“Lo conozco hace por lo menos diez años y siempre se mostró cómo una persona de bien, me cuesta muchísimo trabajo entender cómo se dio esta situación, creo que lo involucraron. Confío en él y en que la Justicia lo resuelva y se expida sobre eso, es una acción que obviamente tiene que ser investigada y resuelta”, enfatizó.

Asimismo, criticó que “la oposición de Lanús salió con un comunicado con cuestiones inexactas y con una manipulación y especulación política” y subrayó que “ya se han vivido situaciones similares y lo que tiene que primar es la prudencia sobre todo cuando la Justicia es la que está actuando”.

Toma de tierras

Para finalizar remarcó que “la toma de tierras es un delito y como tal hay que combatirlo y evitar que suceda”, pero consideró que “hay mucha especulación política y las tomas son promovidas por algunos sectores”. Además, aunque reconoció “la necesidad habitacional de la gente”, subrayó que “ese no es el modo ni la salida”, ya que “de ninguna manera el incumplimiento de la ley es una solución”.

También hizo referencia a las diferentes posturas expresadas desde el gobierno nacional y provincial y opinó que “con una decisión política conjunta y unívoca se resuelven y previenen las cosas”.

“Cuando hay dudas en alguno de los niveles eso siempre facilita el accionar de la gente que sabe que no va a ser castigada ni penada y en la medida que no sienta que está cometiendo una infracción porque el Estado no busca resolverlo va a sentir que es lícito tener éste tipo de actitudes. Toda señal que no sea clara de alguna manera facilita la toma de tierras”, concluyó Urreli.