Martínez tras su regreso: “Suma mucho que vuelvan a confiar en mí”

Joel Martínez vuelve a vestir la camiseta de Brown de Adrogué. “Espero poder dar mucho más de lo que di”, comentó a Info Región el futbolista que ya se encuentra entrenando junto al plantel a la espera por la continuidad del certamen.

“Como sabía que no me iban a tener en cuenta en Lanús, estaba buscando otro club. Justo me llamó Pablo Vico, quien me preguntó si me interesaba volver y le dije que sí”, recordó el futbolista. Admitió que está “muy contento” porque “tenía ganas de volver”.

En ese marco, manifestó: “Se me abrió la puerta a un club que conozco y a la vez es muy ordenado”. Y valoró la confianza del cuerpo técnico. “Es un plus y suma demasiado que vuelvan a confiar en mí luego de un paso. Espero poder dar mucho más de lo que di durante mi primer temporada”, apuntó.

El futbolista jugó entre 2016 y 2017 en el Tricolor, pero remarcó que en esta oportunidad, el hincha se encontrará con alguien “más maduro y más conocedor de la categoría”. “Espero sumar minutos, jugar muchos partidos y cumplir con el objetivo del equipo. Mientras que en lo personal quiero destacarme”, apuntó.

Entrenamientos y competencia

“No sé si es el momento justo para regresar, pero nuestra necesidad es arrancar. Fueron cinco meses donde entrenamos en nuestras casas que no es lo mismo que en el club, el físico es nuestra herramienta de trabajo”, analizó sobre los entrenamientos grupales. Vale recordar que se detectaron en el plantel varios casos de Covid-19.

Respecto a la posibilidad de un Reducido entre todos los equipos, admitió que “hay muchas especulaciones”, pero consideró que “estaría bueno que todos tengan la posibilidad de ascender”.