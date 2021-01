Avellaneda: Cristina recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este domingo la primera dosis de la vacuna Sputnik V en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda.

“En el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, vacunándonos con la Sputnik V. Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás”, publicó la ex presidenta en sus redes sociales y adjuntó dos imágenes de su vacunación.

En el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, vacunándonos con la Sputnik V. Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás.



Gracias al personal de salud por el enorme esfuerzo que están haciendo en esta pandemia. pic.twitter.com/skWhLgFXBp — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 24, 2021

También agradeció al personal de salud “por el enorme esfuerzo que están haciendo en esta pandemia”.

Cristina, de 67 años, se vacunó pocos días después de que la ANMAT autorizara el uso de la vacuna Sputnik V en mayores de 60 años, tal como lo había hecho el presidente Alberto Fernández.