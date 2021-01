Lanús: El municipio ratificó que encontró drogas en la barbería, pero el dueño lo niega

Desde la Secretaría de Seguridad de Lanús ratificaron este lunes que durante el operativo realizado en la barbería de esa localidad el sábado 16 de enero, efectivos policiales hallaron drogas dentro del establecimiento. La confirmación fue una respuesta de las autoridades locales ante una consulta de Info Región como consecuencia del descargo realizado por una persona que se presentó como propietario del comercio.

Se trata de un hombre que se identificó como Miler Blanco y afirmó que “no había droga en el establecimiento” cuando se llevó a cabo el operativo.

“Ese día llegué a la barbería y me encontré con la Policía. Me identifico como el dueño y me ponen contra la pared, me revisan y les pregunto que pasó en mi local”, contó Blanco a Info Región, y precisó que le explicaron que estaban haciendo el seguimiento de una camioneta que levantó droga de un auto que estacionó en la puerta de su peluquería.

Según el relato oficial -que ahora ratificó Diego Kravetz, jefe de Gabinete municipal y titular del área de Seguridad-,“el vehículo estaciona en una peluquería donde descubren que dentro del auto y del comercio había cocaína y marihuana fraccionada para la venta”.

La información se había originado el fin de semana, cuando la Municipalidad de Lanús informó que tres personas fueron aprehendidas por comercialización de marihuana y cocaína en una peluquería ubicada sobre la calle Alcorta.

Ante la difusión que tomó el caso Blanco se comunicó con Info Región y aseguró que “no había droga en el establecimiento”, y que ni él ni sus colaboradores estaban detenidos.

“No tenían orden de allanamiento, pero me dijeron que encontraron droga dentro de la barbería, y les dije que me muestren donde encontraron la droga. Como no encontraron pruebas ni nada por el estilo, pusieron a los tres barberos pegados contra la pared, supuestamente los que vendían la droga. Les pidieron su identificación pero no se los llevaron”, comentó.

De hecho, precisó que ese mismo día permaneció con la peluquería abierta hasta las 21. “Ni yo fui preso, ni ninguno de los barberos fueron presos. La droga no fue encontrada dentro del establecimiento. Lo único que se esta diciendo es una falsedad”, aseguró.

El operativo inició tras la denuncia telefónica radicada por un vecino a la línea 132 del Centro de Monitoreo Municipal. Al identificar a uno de los compradores, fue consultado sobre la procedencia de los estupefacientes y manifestó que las adquirió bajo la modalidad delivery e identificó al vehículo como una Renault Stepway.

Debido a que el sujeto tenía registrado el número del dealer, se estableció una comunicación para acordar otra transacción y retirar en domicilio. El destino convenido era la peluquería ubicada sobre Alcorta. La información oficial señala que se secuestraron varias bolsitas con cocaína fragmentada, marihuana y un arma blanca larga tipo machete.