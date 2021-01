Galeano continúa en Lomas: “Me hicieron sentir que puedo aportar”

Diego Galeano confirmó que continuará una temporada más en Los Andes. El delantero extendió su vínculo con el club y será uno de los referentes que tendrá Sebastián Salomón dentro de su plantel.

“La confianza del técnico y de los dirigentes es lo primordial para tomar alguna decisión. Me llamaron de ambas partes y me hicieron sentir que puedo aportar tanto dentro como fuera de la cancha”, comentó el ex Barracas Central, en contacto con Info Región.

Nuevos aires

La eliminación en la última temporada quedó atrás y ahora el Milrayitas inició la pretemporada de la mano de Sebastián Salomón, con la necesidad de preparar un equipo que sea protagonista en la Primera B.

Sobre la llegada del ex Lanús al banco de suplentes, Galeano mencionó: “Será importante para el día a día con los chicos. Que venga Sebastián a contarle a los más jóvenes lo que logró en el club es muy valorable. En pocos días nos enseñó un montón y lo va a seguir haciendo”.

Por otra parte, opinó a cerca de las obligaciones de los más grandes y la función en el grupo: “Prefiero agarrar la presión y si hay que insultar a alguien que sea a mi. Es un proceso importante que el club está llevando a cabo con los más chicos y elijo agarrar la presión, pero que los más jóvenes sigan creciendo. Los jugadores convivimos con las críticas y los más grandes sabemos como es el ambiente”.

Y agregó: “Lo que buscamos siempre con los más grandes siempre fue que Los Andes esté bien y en este proceso ayudar en lo que podamos. Sabemos que es difícil porque también fuimos chicos y soñamos con jugar en Primera”.

Por último, evaluó las nuevas formas y la “idea” del flamante cuerpo técnico: “Con el correr de los días y el armado del plantel se va a ir viendo la idea. Se trabaja bien pero aún no es tan exigente. Cuando el plantel se complete, el entrenador va a poner mano en el equipo y mostrar sus intenciones”.