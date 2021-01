Lomas: Vecino denunció una suba de tasas superior al 50%

Un vecino de Lomas de Zamora advirtió que recibió un aumento en la Tasa por Servicios Generales mayor al 50 por ciento en comparación con enero del 2020 pese a que el incremento convalidado por el Concejo Deliberante es de un 35 por ciento. Desde la Comuna explicaron las razones por las que puede variar la suba.

“Nos extrañó mucho la forma en que aumentó la tasa municipal”, indicó Luis, vecino de Las Lomitas, quien reveló que en enero 2020 abonó 6.323 pesos y en este mes le llegó una factura por un importe de 9.671 pesos.

“Calculado de enero a enero es un aumento de más del 50 por ciento. La inflación fue un 36 por ciento. Soy docente y todavía no cobré enero, pero mirando diciembre no llego al 20 por ciento de aumento de mi sueldo. No sé si puedo pagarlo“, enfatizó y manifestó a Info Región que mandó un mensaje al Municipio pidiendo una justificación del aumento pero que aún no le respondieron.

“No sé de qué es este aumento. El alumbrado se lo pago a Edesur, en cuanto a la seguridad, nos asaltaron dos veces el año pasado sin contar años anteriores, así que lo único que hace por mí la Municipalidad es recoger la basura y es lo mismo acá que en Villa Albertina”, criticó.

Respuesta

Info Región se contactó con fuentes de la Comuna que aclararon que el aumento del 35 es un promedio por lo que “puede haber casos puntuales donde se les haya aumentado más”. “Puede ser porque habilitaron un comercio, o metieron un plano de una reforma o se les reevaluó el valor de la propiedad, que eso lo hace la Provincia, lo que te lleva el impuesto para arriba”, explicaron.

De todas maneras, aclararon que son casos particulares e insistieron en que el promedio de aumento de tasa municipal “es de un 35 por ciento”.

Ante consultas por Tasa por Servicios Generales, Seguridad e Higiene, los vecinos pueden contactarse por mail a ingresospublicos.mlz@gmail.com.