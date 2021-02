Agustín Sosa está de regreso en el plantel del Gasolero

Agustín Sosa está devuelta en el país y se entrena con el plantel de Temperley, luego de cumplir su préstamo con Deportivo Don Benito, de la Segunda División B de España.

El defensor, que también vistió la camiseta de Talleres de Remedios de Escalada, será padre en los próximos días, por lo cual concluyó antes de tiempo su estadía en el viejo continente.

“La vuelta al club se dio porque voy a tener familia, mi primera hija. La meta que me pongo en lo personal es estar a disposición del técnico para sumar minutos donde me toque”, señaló el jugador, en charla con Info Región.

En paralelo, celebró el retorno a su viejo amor: “Estoy muy contento, siempre es lindo volver a casa ya que estoy desde los 8 años en el club. Ver a mis compañeros y entrenar con mi hermano es mucho más lindo”.

Sosa con la camiseta del Don Benito español

La experiencia

Sin demasiadas oportunidades en el primer equipo del Gasolero, Sosa fue prestado a Talleres de Remedios de Escalada. En el regreso de su primera cesión, el jugador recibió la oferta para jugar en el ascenso español y no lo dudó. Con la camiseta del conjunto europeo disputó siete encuentros, cuatro de ellos como titular.

Sobre lo que fue su paso por Deportivo Don Benito, explicó: “Fue una experiencia muy linda, me encontré con un grupo de personas increíbles que me ayudaron a que todo sea más fácil lejos de casa. Siento que todos los días se aprende algo nuevo y ahora me siento capacitado para sumar minutos en esta nueva etapa”.

Por último, cabe destacar que el regreso de Sosa no es el único en esta pretemporada del Celeste, debido a que Tobías Reinhart, delantero, ya está otra vez en Turdera, tras culminar su préstamo con el Spezia de Italia.