“La vacunación es la salida para esta situación sanitaria y eso no se ha puesto en duda”

La concejala por el Frente de Todos de Avellaneda Gisele Alessi consideró “correcta” la decisión del presidente Alberto Fernández de echar a Ginés González García del Ministerio de Salud tras la polémica por la vacunación de personas afines al oficialismo que no cumplían con las condiciones necesarias y valoró que la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, esté trabajando tan “fuerte” en la difusión en tiempo real de los datos y con el monitoreo público de la vacunación. “Da cuenta de la transparencia de este plan”, enfatizó.

“Nosotros desde Avellaneda En Movimiento y el Municipio colaboramos con diferentes barrios que quizá no sabían inscribirse o que no tenían acceso fácilmente a esto y colaboramos para que sí puedan hacerlo y notamos una gran aceptación de todos y de todas. La confianza y la necesidad de la vacunación como la salida para esta situación sanitaria está más que claro y eso no se ha puesto en duda para nada”, recalcó la edil en diálogo con Info Región.

Inicio de clases

Por otra parte, se refirió al próximo inicio del ciclo lectivo y aseguró que durante este tiempo han trabajado “aún más fuerte” para que quienes tengan que asistir a las escuelas a partir del lunes puedan desarrollarse en espacios “seguros y cómodos”.

“Considero que Avellaneda tiene una historia bastante clara en lo que tiene que ver con obras relacionadas con la educación, escuelas nuevas y refacciones. Decimos que queremos tener las escuelas más lindas del país y se trabaja en relación a eso. Y en este tiempo, se trabajó aún más fuerte, redoblando los esfuerzos, en lo que tiene que ver con obras de infraestructura para que quienes asistan puedan desarrollarse en espacios seguros y cómodos”, aseveró.

Y completó: “La agenda de nuestro espacio sigue estando marcada por trabajar en proyectos que colaboren a mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas, como venimos haciendo hace tantos años, y acompañándolos en medio de esta situación, que es consecuencia de cuatro años de un gobierno macrista, que se vio agravada en algunos puntos también por la pandemia”.