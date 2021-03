Lomas: Asaltan a una mujer de 85 años y a su hija, las maniataron y les robaron dinero

Una mujer de 85 años y su hija de 53 años denunciaron que fueron asaltadas en su casa de Lomas de Zamora, donde cuatro delincuentes ingresaron tras violentar una reja, las maniataron y permanecieron más de cuatro horas, hasta que les robaron dinero y objetos personales y huyeron.

Fuentes policiales aseguraron a la agencia estatal Télam que el hecho ocurrió la madrugada de ayer en una casa de la calle Arana Goiri al 400, en Parque Barón.

En diálogo con el canal de televisión Todo Noticias (TN), una de las víctimas indicó que tanto ella como su madre se encontraban en la casa durmiendo cuando fueron sorprendidas por la presencia de los delincuentes.

“Cuando me di cuenta, tenía una persona que me estaba tapando la boca para que no gritara, y ahí empezó la escena de terror”, dijo Araceli, la hija de la anciana de 85 años.

Según las fuentes, los agresores ingresaron a la vivienda luego de envenenar a la perra y romper una reja, tras lo cual redujeron a las víctimas, las obligaron entregar dinero en efectivo y, como no estaban conformes con la suma ofrecida, empezaron a buscar en las distintas habitaciones de la casa.

“Le dieron veneno a la perra y después murió. Para entrar, doblaron los barrotes de una de las ventana”, indicó la víctima, quien agregó que los delincuentes “sabían lo que hacían” y las amenazaban con matarlas.

De acuerdo a su relato, los ladrones permanecieron dentro de su casa por más de cuatro horas y revolvieron todos los ambientes buscando dinero en efectivo, “ya que no se conformaban”.

Tras apoderarse de una suma de dinero y de objetos de valor, los ladrones huyeron y aún permanecen prófugos.

Según las fuentes, los investigadores rastrillaban la zona en busca de cámaras de seguridad privadas que pudieran haber captado la fuga de los asaltantes con el fin de poder identificarlos.