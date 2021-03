Vuelve al ruedo el Teatro Superá

No se va del barrio, reabre sus puertas en Longchamps. "No pudimos ni pensar en el duelo", admiten a Info Región.

El reconocido Teatro Superá, que había cerrado sus puertas a pocos días de haber cumplido 17 años como punto cultural de Almirante Brown, reabrirá en una nueva esquina. Se trata de un espacio que también fue golpeado por la pandemia y que sus dueños decidieron brindarlo al Superá.

El teatro bar cultural SuperÁ, ubicado en Longchamps, había cerrado sus puertas a fines de enero por la pandemia de Covid-19, que hizo estragos en el ámbito de la cultura regional. El director del espacio, Aníbal Dínaro, quien además es docente y actor de la propia compañía teatral de la sala, había explicado que debido a la acumulación de deudas y al aumento del alquiler, el cierre se hizo inminente.

Sin embargo, crisis es oportunidad y si bien cerraron un ciclo en la esquina de Belgrano e Yrigoyen, que había iniciado en 2003, ahora comenzarán otro en Boulogne Sur Mer y Ortíz, a tres cuadras del anterior lugar. Se trata de un espacio de eventos llamado “La quintaparty haus”, que también fue golpeado por la pandemia y cerró sus puertas.

El nuevo espacio.

En diálogo con Info Región, Dínaro contó que “todo fue caótico” y que desde que cerraron pasaron por “todas las emociones posibles”. “Nos dimos cuenta de que el Superá era más de lo que nosotros creíamos para la gente“, apuntó.

Tras varios mensajes de su comunidad expresándoles su apoyo y cariño, apareció el mensaje de un ex alumno de hace muchos años que junto a su pareja les propuso que instalen el teatro en su salón de eventos que por la pandemia había cerrado. “Era una oportunidad que no se podía dejar pasar“, señaló.

En su momento, Dínaro había planteado que no tenían “muy claro” que iba a suceder, y tal vez no se vino a venir el “milagro” que esperaba para el Teatro Superá. “Es reiniciarnos y volver de cero. No pudimos ni pensar en el duelo, pasamos por todas las emociones juntas“, confesó.