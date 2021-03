Echeverría: Colecta para que un pequeño de 7 años se pueda operar

La familia de Ian, un pequeño de 7 años que debe ser operado para poder caminar y así tener una mejor calidad de vida, está llevando a cabo una campaña para juntar los 90 mil pesos necesarios para la cirugía.

Ian Giovanni de Jesús Ramírez nació con artrogrifosis múltiple congénita debido a que su mamá sufrió una reducción de su saco amniótico durante el embarazo. “Por eso tiene problemas de crecimiento, las manitos deformadas, pie bilateral y no tiene rotación de caderas ni de rodillas“, explicó su mamá Marcia Ramírez.

Contó que el pequeño será sometido a una operación de cadera para que pueda caminar y así tener “una mejor calidad de vida”. La cirugía será el 3 de mayo en el Hospital Garrahan y tiene un costo de 90 mil pesos.

Su familia vive en Esteban Echeverría y está haciendo todo lo posible para llegar a la suma necesaria, porque si bien estan anotados en el programa Incluir Salud, aún no tienen garantías de que sea subsidiada. “En estos dos meses, si ellos no me dan respuesta, yo tengo que tener la plata para que el nene se pueda operar. Sólo me queda esperar a que me digan si o no, pero hasta eso tengo que hacer algo“, planteó a Info Región.

Este sábado 20 realizarán una actividad fitness en la que habrá clases de zumba, bachata, crossfit entre otras, a partir de las 16 horas en el Club Santos Junior (Paula Albarracín 1450, Echeverría). También, el domingo 21 llevarán a cabo un torneo de fútbol infantil -categorías 2013/14/15- en el mismo club a desde las 10 horas.

Si querés colaborar podés hacer tu donación a través de la cuenta de Marcia Ramírez. Su CVU es 0000007900279434184336.