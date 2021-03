Extensa sesión especial en Diputados: se tratan cambios en Ganancias

La Cámara de Diputados se aprestaba esta noche a tratar el proyecto sobre el Impuesto a las Ganancias, que propone elevar el techo a 150 mil pesos brutos. También, el Cuerpo aceptó la renuncia de Martín Soria, designado ministro de Justicia.

La sesión especial comenzó pasado el mediodía, tras la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por el presidente del Cuerpo, Sergio Massa, en la que se estableció el orden del tratamiento de los proyectos.

Dentro del temario se encontraban el proyecto de ley de Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes; el que modifica distintas disposiciones sobre el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte; la iniciativa para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina. El tratamiento del proyecto sobre Ganancias quedó para el final, pero se descuenta su aprobación.

Dopaje en el deporte

Poco antes de las 19, Diputados dio inicio al tratamiento del proyecto de ley por el cual se modifican distintas disposiciones de la Ley 26.912, sobre el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte. Fue aprobado cerca de las 20 con 240 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones.

“Los objetivos de esta ley son la prevención y la lucha contra el dopaje en el deporte sobre la base de lo que es el principio de juego limpio y la protección de la salud en la competencia”, explicó el diputado por Tucumán Pablo Yedlin. “Es muy importante que nuestro país apruebe estas actualizaciones para que nuestros deportistas queden comprendidos dentro de los estándares internacionales del juego limpio”, apuntó su par y ex árbitro internacional Héctor Baldassi.

Educación ambiental

A continuación, comenzó el tratamiento de la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina. Al cierre de esta edición, la votación no había tenido lugar.

La iniciativa tiene como objetivo la implementación de una política pública nacional en materia de educación ambiental, cuyo principal instrumento es la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA).

El proyecto entiende a la educación ambiental como un proceso permanente, apoyado en una serie de objetivos, principios y fundamentos básicos: Abordaje interpretativo y holístico; respeto y valor de la biodiversidad; principio de equidad; Principio de igualdad desde el enfoque de género; reconocimiento de la diversidad cultural, el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos originarios; participación y formación ciudadana; cuidado del patrimonio natural y cultural; problemática ambiental; Educación en valores; pensamiento crítico e innovador; concientización sobre el derecho constitucional a un ambiente sano.

Monotributo

El proyecto de ley de Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes, que también iba a ser debatido esta noche, propone aliviar la carga de los contribuyentes que son excluidos del régimen simplificado, generar un puente entre este régimen y el general, y resolver el problema transitorio de actualización del monotributo durante 2021 como consecuencia de la suspensión del índice de movilidad previsional subsanando cualquier inconveniente referido a las recategorizaciones de manera automática (alrededor del 35%).

El proyecto contempla que los monotributistas que se conviertan en autónomos podrán experimentar un ahorro significativo en su carga tributaria con relación al monto que deberían pagar si no se introducen los cambios propuestos. La reforma presentada ofrece reducciones del IVA y Ganancias para los contribuyentes que cambien de régimen.

Ganancias

El proyecto presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa modifica el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos. Esta medida beneficiará a 1.267.000 personas, entre trabajadores y jubilados, con lo cual quedarán exentos el 93% de los trabajadores.

Las principales modificaciones que se incluyeron fueron excluir del cálculo del impuesto el pago del aguinaldo cuando se trate de salarios de hasta $150.000 brutos y jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos, y la deducción por concubino. En ese sentido, se estableció que “la deducción prevista en este apartado también será aplicable para los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo, que se acredite en la forma y condiciones que a esos efectos establezca la reglamentación.”

También se sumó una deducción por gastos de guardería hasta los tres años con un monto anual de hasta 68.400 pesos y por elementos de trabajo o capacitación.

El proyecto que amplía la deducción para que los trabajadores que perciben hasta $150.000 brutos no paguen ganancias se aplicará desde el 1 de enero, y el Gobierno contempla devolver los descuentos que se han realizado a los asalariados que quedarán exentos de ese tributo. Además, se establece que los asalariados que perciben entre 150 mil pesos y 173 mil pesos tendrán una deducción especial para que no terminen cobrando más dinero aquellos que están eximidos de pagar el impuesto a las ganancias, para lo cual la norma prevé facultades especificas para poder corregir esa situación.

La situación en Formosa

En el marco del tiempo destinado en el recinto a las cuestiones de privilegio, los diputados de la oposición pidieron que se sancione al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y presentaron varias cuestiones de privilegio para que la cámara baja emita alguna declaración sobre la situación en esa provincia.

“Espero que la Cámara de Diputados sancione a Insfrán para que sepa que la democracia no es propiedad de nadie. Le digo al peronismo: anímense, el Congreso debe sancionarlo porque si no algún día les puede pasar a ustedes”, advirtió el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri.

Negri hizo referencia además a la situación que atravesaron legisladores de Juntos por el Cambio el 16 de marzo, cuando fueron detenidos en la ruta hacia Clorinda, por lo que definió como “la guardia policial del gobernador Insfrán”.

Las afirmaciones de Negri fueron rechazadas por el diputado del Frente de Todos por Formosa, Ramiro Fernández Patri, quien resaltó que su provincia tiene “el menor índice de fallecidos” por Covid y acusó a Juntos por el Cambio de “hacer campaña con su provincia”.

También el ex gobernador de La Rioja Sergio Casas salió a cruzar a la oposición y acusó a los diputados de ese espacio de “montar un show mediático tratando de mostrar lo que no pueden demostrar en los hechos”, tras recordar que Insfrán fue electo por el pueblo de la provincia.

Cruces por el 24 de marzo

La Cámara recordó a las víctimas de la dictadura militar, al cumplirse esta semana 45 años del golpe del 24 de marzo de 1976. La vicepresidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Cecilia Moreau, cuestionó a “una parte del Gobierno anterior” que”intentó tergiversar la historia” y aseguró que sintió “vergüenza de las declaraciones del diputado macrista por Neuquén el 24 de marzo”, en referencia a Francisco Sánchez.

El 24 de marzo pasado, el diputado neuquino escribió a través de Twitter: “Nunca más el Terror de la bomba, el secuestro, la emboscada. Nunca más la revolución apátrida organizada y financiada por gobiernos extranjeros. Nunca más la memoria falaz e incompleta. Nunca más la Justicia al servicio de la venganza. Nunca más comunismo”.

En su discurso de hoy, Moreau se preguntó además: “¿Se imaginan a alguno de nosotros tirando bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo con el nombre de Estela Carlotto o de alguno de los organismos de derechos humanos?”. De esta manera, la diputada nacional hizo referencia a la actividad que realizaron jóvenes del PRO en febrero pasado, cuando colgaron frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con el nombre de distintos referentes sociales y políticos, entre ellos el de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

“Sepan que la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de justicia es una lucha que no vamos a abandonar. 30 mil compañeros desaparecidos presentes ahora y siempre”, concluyó la vicepresidenta del bloque del FDT.

En respuesta, el diputado radical Facundo Suárez Lastra salió al cruce de esas afirmaciones y aseguró que “es vigente y para siempre la defensa de los derechos humanos” y agregó: “Jugar con los enfrentamientos internos pasó en otro momento: si no hay conducción y capacidad de plantear el objetivo común no se sale. No se salió el 24 de marzo y empezó la dictadura”. “No se sale si no cambia la actitud del oficialismo y la oposición”, aseveró Suárez Lastra.

Vacunación contra el coronavirus

Desde el oficialismo, el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de Todos-Tucumán) rechazó los cuestionamientos de la oposición al plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional, y afirmó que “nos comparan con iniciativas de países hermanos que recibieron dosis que son más flojas de papeles que las que estamos usando”.

Yedlin puso de relieve que en el mundo “hay problemas con la fabricación de vacunas”, al señalar que el plan de inoculación del Ejecutivo se ha “retrasado” por esa situación y dijo que el contrato con la empresa Pfizer se cayó “porque les dijimos que no íbamos a pagar indemnizaciones si había situaciones de negligencia”.

“Se pide que venga la ministra (Carla Vizzotti), y les recuerdo que fue invitada pero estuvo con Covid. Posiblemente venga la semana próxima”, adelantó Yedlin, al responder a un planteo realizado por la oposición para que la funcionaria concurra a la cámara baja para brindar detalles del plan de vacunación oficial.

Antes, la diputada de la Coalición Cívica por Formosa, Mónica Frade, pidió una cuestión de privilegio contra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al sostener que el Parlamento “ha guardado absoluto silencio respecto a quiénes son los diputados que han usado el privilegio sin cumplir con requisitos”.

“Usted Presidente es el primero que ha guardado silencio. Que se jactaba en 2015 diciendo que iban ‘a cambiar la corrupción del presente por la transparencia del futuro”, afirmó Frade, quien recordó que remitió una carta “para que diga de modo institucional si estaba vacunado, si su esposa, ascendientes y colaterales lo estaban”.

Esas afirmaciones fueron fuertemente rechazadas por la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, quien dijo que los diputados de la oposición “nos recomendaban no usar tapacobas y marchar” en medio de las restricciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio. “El presidente de la cámara y yo estamos anotados en la app del gobierno de la provincia”, replicó.

Renuncia de Soria

La Cámara de Diputados aceptó la renuncia como legislador nacional del Frente de Todos por Río Negro del designado ministro de Justicia, Martín Soria, quien asumiría en los próximos días formalmente el cargo. Fue tratada en primer lugar en el marco de la sesión especial.

Al abrir el plenario, la Cámara baja aceptó la renuncia de Soria -presente en el recinto- y tomó juramento al dirigente Pedro Dantas, actual jefe de la oficina de la Anses en la ciudad de Cipolletti, Río Negro, que asumirá la banca y completará el mandato del designado ministro de Justicia que vence en 2023.

De esta manera, y tras este trámite, Soria podrá asumir formalmente en los próximos días como ministro de Justicia, en reemplazo de Marcela Losardo