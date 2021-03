Avellaneda: “La UCR tiene la capacidad de hacer mucho más”, recalcó Otero

El presidente electo de la UCR de Avellaneda, Luis Otero, aseguró que el radicalismo “tiene la capacidad de hacer mucho más” dentro de Juntos por el Cambio y remarcó que “las evaluaciones de lo que pasó del 2015 al 2019 ya se hicieron todas, ahora simplemente resta ir para adelante”.

“La UCR tiene la capacidad de hacer mucho más, pero yo no estoy reclamando nada. Uno tiene que proponer, tiene que trabajar y de esa manera se avanza y se ocupa el espacio, no hay otra forma. Nadie te va a dar lo que no te corresponda“, sostuvo Otero.

En diálogo con Info Región, además planteó que “las evaluaciones de lo que pasó del 2015 al 2019 ya se hicieron todas, ahora simplemente resta ir para adelante con mucha fuerza y aportando la experiencia y la estructura de un partido que en este 2021 cumple 130 años en la defensa de la república”.

En este marco, consideró que el desafío para el partido en Avellaneda es “estar unidos, juntos y sintonizados”. “Desde Juntos por el Cambio están planteando ampliar la base. Avellaneda lo que tiene que hacer es fortalecerse, ampliar su propia base y acompañar las decisiones orgánicas tanto a nivel provincial y nacional, y sobre todo después de esta elección interna para consolidar los esfuerzos y unificarlos por el fin de ganar las elecciones para la gente”, completó.

Sobre el triunfo de Abad

Otero, asimismo, resaltó que el triunfo de la lista de Adelante Buenos Aires encabezada por Maximiliano Abad “ratificó la gestión que inició Daniel Salvador que hizo que el radicalismo en la provincia de Buenos Aires se fortaleciera y creciera”.

“Con Abad vamos a ganar un campo más en este aspecto, para que el radicalismo se siga fortaleciendo. Es el hombre adecuado para este momento“, opinó y concluyó: “La división nos hace perder fuerza. La unión nos va a permitir aportar mucho a esta república, no solo a Juntos por el Cambio, sino que va a salir beneficiada toda la gente”.