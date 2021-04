Desde el FdT criticaron el “lamentable golpe bajo de Juntos por el Cambio”

Desde los bloques de senadores y diputados del Frente de Todos en la Legislatura bonaerense consideraron que fue un “lamentable golpe bajo” el comunicado de la mesa nacional de Juntos por el Cambio en el que la oposición cuestiona la posibilidad de que se implementen nuevas restricciones para tratar de frenar el aumento de los casos de coronavirus.

Los legisladores oficialistas sostuvieron que el comunicado de la mesa nacional de JxC “resulta perjudicial y dañino para todos los argentinos”.

“En primer lugar, define como fracaso la medida propuesta por el gobierno nacional y acompañada por todas las jurisdicciones provinciales y municipales, que llevo adelante con mucho esfuerzo el pueblo argentino desde el 11 de marzo del 2020. La declaración de emergencia sanitaria dio tiempo para reforzar el sistema de salud de nuestro país y evitó picos de contagio como los que estamos viendo en las últimas semanas. El conjunto de la sociedad sabe que lo que JXC define como fracaso fue un acto de comprensión y solidaridad que se llevó adelante para cuidar la salud y la vida de todos y todas”, subrayaron.

Sobre el rechazo expresado a las futuras restricciones, desde el Frente de Todos advierten que “es cínico plantear que una medida que aún no fue anunciada pueda ser definida como excesiva, sobre todo conociendo que en el día de la fecha el país se encuentra ante un récord de contagios”. “El planteo revela una actitud irresponsable en términos sanitarios que compromete la capacidad de respuesta del sistema en su conjunto”, cuestionaron.

Añadieron que “la especulación político-partidaria en búsqueda de sacar algún tipo de ventaja constituye un acto de bajeza, oportunismo e inmadurez que no se corresponde con el rol democrático que debiera tener una fuerza política que se constituye como la primera minoría opositora”.

Críticas a Macri y Vidal

Recalcaron luego que “el virus que marcó un quiebre en la historia de la humanidad no distingue entre ideologías políticas. Por eso resulta lamentable que, mientras que intendentes y gobernadores que pertenecen a JxC aplican restricciones lógicas, producto de la situación actual, la mesa nacional de esa fuerza política pretende desde Palermo dar cátedra y consejo a los argentinos y las argentinas”.

“No llama la atención por parte del ex presidente Mauricio Macri, la ex gobernadora María Eugenia Vidal y la presidenta del PRO Patricia Bullrich, que al igual que cuando llevaron adelante su gobierno, no se preocupen por la vida y la salud de los argentinos y argentinas.

Desde que comenzó esta pandemia, se han dedicado exclusivamente a ver de qué manera pueden agitar el mal humor social o sacar algún tipo de rédito mezquino”, criticaron.

Evaluaron que “lo más bajo es que lo hagan desde el cinismo de una falsa proclama en defensa del trabajo, la educación y la libertad. Se aprovechan del dolor y la angustia de millones de argentinos y argentinas para fogonear sus consignas. Y lo hacen con total inmoralidad y caradurez, como si no hubiesen gobernado el país entre 2015 y 2019 de la manera en que lo hicieron”.

“Los argentinos y las argentinas seguiremos trabajando mancomunadamente y con solidaridad para hacerle frente a este difícil momento de nuestra historia. Ojalá reflexionen y decidan, por una vez, ponerse de verdad en el lugar del pueblo”, sentenciaron.