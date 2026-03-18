Trabajadores de FATE movilizan a la Legislatura por la ley de ocupación temporánea

Trabajadores de FATE, junto al SUTNA, impulsan una ley para que la planta de San Fernando no cierre.

Trabajadores de FATE, junto al SUTNA, impulsan una ley para que la planta de San Fernando no cierre.

Trabajadores de FATE, la planta de neumáticos de San Fernando que cerró y dejó a más de 900 familias en la calle, movilizarán mañana a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para reclamar por la Ley de Ocupación Temporánea.

La convocatoria es el jueves, a las 12, en la avenida 53, entre 7 y 8, de La Plata para “defender el trabajo de los argentinos”.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) acompañará a los trabajadores en lucha, junto a numerosas organizaciones gremiales, sociales, de jubilados y estudiantiles.

El objetivo es impulsar el proyecto de Ley de Ocupación Temporánea, presentado días atrás, “para evitar el desmantelamiento de la única fábrica de neumáticos para camión y colectivo del país, en un marco de creciente conflicto bélico internacional e impedir el desastre social que causaría el cierre de esta histórica fábrica con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo”.

Además, el gremio denunció que los trabajadores de FATE no han percibido ningún salario, cuando se cumplió un mes de permanencia ininterrumpida en la fábrica. El Gobierno había anunciado una sanción para la empresa.

“Defender la mano de obra argentina es defender a nuestras familias. Reincorporación inmediata de todos los trabajadores a sus puestos de trabajo. Ningún despido ni cierre de fábrica”, es el reclamo del SUTNA.