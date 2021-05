Con polémica y en silencio, el Deliberante de Lomas derogó el “día del niño por nacer”

El Concejo Deliberante lomense derogó en su sesión de hoy la ordenanza que establecía el 25 de marzo como ‘Día municipal del niño por nacer’ en correspondencia con la festividad católica de la Anunciación del nacimiento de Jesús a María, una norma que había sido aprobada por unanimidad el 28 de abril pasado.

La derogación de la efímera ordenanza se contó con el voto favorable del los oficialistas Frente de Todos, Partido Renovador Federal y Partido FE que sumaron 17 votos, mientras que el interbloque de Juntos por el Cambio, el de Cambiemos y el Frente Renovador -UNA sumaron cinco voluntades.

El evento inesperado fue que la transmisión de la sesión que se realiza vía YouTube se interrumpió al momento del tratamiento de la derogación, un hecho que fue refeljado por el impulsor de la iniciativa, el concejal del interbloque de Juntos por el Cambio, Jorge Villalba y la titular de ese grupo, Silvia Serra, a través de sus redes sociales.

En declaraciones a InfoRegión, Viilaba indicó que “lamentablemente se cortó la transmisión y la gente no pudo escuchar lo que tampoco fue, porque no se permitió el debate pues en la reunión de Labor parlamentaria la mayoría oficialista decidó no habilitar el debate aplicando su mayoría para prohibirlo”.



“Es un atropello que algo que se votó afirmativamente hace quince días por el pleno del cuerpo hoy se derogue. O no leen los proyectos o no trabajan como corresponde”, sostuvo el edil.

Avergonzarte,me acaban de avisar q cortaron la transmisión de la sesión cuando derogaron la Ordenanza del Día del niño x nacer. Les aviso no pudimos debatirlo, nos prohibieron la palabra.@concejoldez @MunicipioLdeZ — Jorge Villalba (@drvillalbajorge) May 12, 2021

La iniciativa de declarar el día del niño por nacer, una vez que fue consagrada como ordenanza despertó el rechazo de algunos colectivos como la Regional Zona Sur de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito quienes exigieron la anulación de la norma poe considerarla una amenzaza la la plena vigencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. “No vamos a permitir dar ningún paso atrás sobre los derechos conquistados“, indicaron,

Por su parte, la diócesis de Lomas de Zamora, a través de la Pastoral Social, expresó su “desconcierto” ante la derogación de la ordenanza, una medida que atribuyó a “la presión de ciertos grupos políticos e ideológicos” han instado a derogar” .

Entre los considerandos de la ordenanza aprobada hoy se destaca el que precisa que la instauración de un día del niño por nacer podría resultar una “clara afectación de la sensibilidad de las personas gestantes que voluntariamente deciden interrumpir el embarazo y también de aquellas que queriendo el el proceso de gestación no lo pueden llevar adelante por razones ajenas a su voluntad.”