En Brasilia, Argentina buscará su primera victoria ante Uruguay

Argentina enfrentará mañana a Uruguay, en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, por la Fecha 2 de la Copa América. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni buscará la victoria que le fue negada en su debut. Wilton Sampaio será el encargado de impartir justicia.

El plantel nacional tuvo esta mañana su último entrenamiento en el país. La plantilla comenzó la activación en el gimnasio pasadas las 10.30 y luego, ya en el campo, se ejercitó en circuitos de coordinación y velocidad durante 20 minutos. Para el último tramo, el cuerpo técnico dispuso una práctica informal de fútbol en espacio reducido con tres equipos distintos.

Luego, estaba prevista la conferencia de prensa del DT y más tarde, parte hacia Brasilia, donde enfrentará mañana a Uruguay, por la Fecha 2 del Grupo A de la Copa América. El encargado de impartir justicia será Wilton Sampaio,mientras que los brasileños Wagner Reway (VAR) y Rafael Traci (AVAR) completarán el equipo arbitral. El encuentro será transmitido por TyC Sports, TV Pública y DirecTV Sports.

Argentina buscará su primera victoria en la Copa América luego del empate 1-1 en el debut ante Chile, del pasado lunes en Río de Janeiro. Uruguay, máximo ganador del torneo con 14 títulos, tendrá su presentación en la Copa América luego de quedar libre en la primera jornada.

El equipo de Lionel Scaloni asumirá un nuevo desafío en busca de afianzar las buenas intenciones que mostró en los primeros tiempos de los dos partidos ante Chile y Colombia. En los últimos tres encuentros, Argentina fue superior a su rival y se puso en ventaja pero después más por errores propios que méritos del contrario se le escaparon los triunfos.

Uno de los puntos más flojos del equipo fue la defensa y por este motivo Scaloni apostaría por el retorno de Cristian “Cuti” Romero. El cordobés tuvo un gran debut con la albiceleste en el empate ante Chile por Eliminatorias y ante Colombia, en Barranquilla, abrió el marcador con un gran cabezazo pero a falta de media hora tuvo que ser reemplazado por una molestia muscular.

El jugador de Atalanta, considerado el mejor defensor de la Serie A, ingresaría por Lucas Martínez Quarta para formar la dupla central con el cuestionado Nicolás Otamendi. El resto del equipo sería el mismo aunque la duda pasa por Nicolás González, quien acusó una molestia en la práctica del miércoles y fue reemplazado por Ángel Di María.

El ex Argentinos Juniors tuvo una temporada irregular en Stuttgart (entre febrero y mayo solo jugó 45 minutos) por las lesiones, no llegó al partido en Santiago del Estero contra Chile y recién volvió a la titularidad en Barranquilla para jugar 65 minutos ante Colombia. En el último partido, el zurdo fue de lo mejor del equipo en ataque aunque no estuvo fino a la hora de definir.

Uruguay también tiene el objetivo de despejar dudas ya que viene de dos empates sin goles ante Paraguay, en Montevideo, y Venezuela, en Caracas, por las Eliminatorias Sudamericanas.

El equipo conducido por Oscar Tabárez, quien iniciará su séptima Copa América al frente de la “Celeste”, se tomará este torneo como el inicio de la despedida de una importante generación de futbolistas. Así lo expresaron los delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani, quienes estuvieron en el título obtenido hace diez años en Argentina e intentarán coronar “el último baile” en Brasil.

Los dos goleadores oriundos de Salto volverán a formar dupla de ataque luego de las dos fechas de suspensión que cumplió el delantero de Manchester United por haber sido expulsado ante Brasil en Eliminatorias. Ese será uno de los cuatro cambios que realizará el “Maestro” con respecto al último encuentro ante Venezuela que mantuvo al equipo en el cuarto puesto y en zona de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.

Cavani reemplazará a Jonathan Rodríguez, Rodrigo Bentancur, quien también cumplió la suspensión, ingresará por Federico Valverde, Nicolás De La cruz entrará por Matías Vecino y Matías Viña hará lo propio por Facundo Torres.

El esquema defensivo puede variar ya que tanto González como Viña pueden jugar como laterales y completar una línea de cinco junto a Cáceres, Giménez y Godín.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez y Diego Godín; Giovanni González, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Matías Viña; Nicolás De la Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Tabárez.

Árbitro: Wilton Sampaio

Estadio: Mané Garrincha (Brasilia)

Hora: 21:00.

TV: TyC Sports, TV Pública y DirecTV Sports.