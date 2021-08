Manes en Esteban Echeverría: “No podemos seguir con los mismos de siempre”

El precandidato a diputado nacional por #DarElPaso, Facundo Manes, que disputará contra el exvicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, por quien encabece las listas de Juntos, visitó hoy Monte Grande donde recorrió la traza de la calle Alem desde la plaza Mitre hasta la de los Fundadores.

Acompañado por el precandidato a concejal por Esteban Esteban Echeverría, Marcos Domenichini, dialogaron con vecinos, comerciantes y transeúntes en el marco de la campaña de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se disputarán el 12 de septiembre.

En la plaza de los Fundadores, Manes dirigió un mensaje en el que convocó a “derrotar a las viejas prácticas que han logrado que un país rico tenga el 50 por ciento de pobres” por lo cual llamó a diferenciarse de “los que tienen experiencia”, en clara alusión a su rival en la PASO.

“La experiencia de haber saqueado la Argentina, esa no la queremos. Queremos la experiencia del bien común, del progreso, de la honestidad, de la revolución ética, la educación, el trabajo, la seguridad”.



El precandidato de la convergencia entre radicales, el GEN y el sector del peronismo que responde a Emilio Monzó apuntó, también, a quienes dañas sus carteles en el conurbano: “Nos están atacando. He recibido una campaña de descrédito, de desprestigio de los mismos que me pedían hace unos años que vaya con ellos. Lo que pasó es que me decidí a ser parte de un proceso colectivo que quiere salir del laberinto por arriba y no ser ‘anti’ solamente. Me atacan con maquinarias electorales tremendas, pero a mí no me van a quebrar, yo soy una persona resiliente. La resiliencia y la autoestima me la dieron la educación pública”, subrayó.

En tanto, el precandidato de Esteban Echeverría, Marcos Domenichini, se diferenció de su rival a nivel local, el referente del PRO, Evert Van Tooren.

“La diferencia que tengo con Evert, en realidad con el PRO, es que ellos construyen la política a través del personalismo. Nosotros ponemos el proyecto por encima de la persona”, y agregó: “Vamos a ganar, porque la gente no quiere que estén siempre los mismos, quiere renovar la política, quiere una opción nueva, y quiere darle una oportunidad a quienes no se postulan todos los años de manera consecutiva”.

El precandidato estuvo acompañado, además, por los precandidatos a diputados provinciales Pablo Domenichini y Nazarena Mesías, el titular de la UCR provincial, Maxi Abad y de Ana Filipuzzi, precandidata a concejal.

En Tristán Suárez

Posteriormente, Manes se dirigió a Tristán Suáez, donde hablo en la plaza central, junto a Nicolas Danese y Mirta Saucedo, los precandidatos a ediles por #DarElPaso en Ezeiza.

En esa localidad del municipio de Ezeiza, Manes inauguró el subcomité radical ubicado en Belgrano 144 y, desde allí, se dirigieron por 25 de Mayo hasta la plazoleta principal en la calle Gaddini.