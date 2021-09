Lomas: Aprobaron la condonación de la mitad de la deuda a comerciantes afectados por la pandemia

Los comerciantes de Lomas de Zamora fueron beneficiados ayer por una ordenanza que le perdona la mitad de la deuda generada entre abril de 2020 y marzo de 2021, el peor momento de la pandemia, por la falta de pago de la tasa de Salud, Seguridad e Higiene. Así lo dispuso el Concejo Deliberante local en una sesión en la que también eximió del pago de tasas a vecinos y comerciantes afectados por la remodelación de la calle French en Banfield.

El cuerpo sesionó este miércoles, en lo que constituyó el décimo segundo encuentro del año, de forma presencial en su recinto y “cumpliendo los protocolos sanitarios establecidos por el Estado Nacional, Provincial y Municipal”, según informaron sus autoridades.

Según lo dispuesto en la ordenanza sancionada, el municipio de Lomas condonó el 50% de la deuda de la tasa de inspección de salud, seguridad e higiene, a diversos comercios, por el período comprendido entre abril de 2020 y marzo de 2021.

Los rubros beneficiados por la medida son alfarerías-venta artesanías, academias en general e institutos, bazares y ferreterías, casa de modas-bebes y fantasías, compostura de calzado, cocheras para automóviles, fotografías, imprenta, joyerías, relojerías copra venta oro-alhajas, recreos y piletas, ropería y artículos para caballeros, sederías, sastrerías, tapicerías, tiendas y mercerías, peluquerías, bombonerías, casas de música, tintorerías, viveros, vinerías, zapatería y zapatillería, marroquinerías, escuelas particulares, coches remises, kioskos y escaparates, librerías anexos y jugueterías, taxiflet – remis – micro escuelas – excursiones – mudanzas, agencias de turismo, prode-loteria-quiniela, y juegos en red – servicios de internet.

En cuanto a los beneficios para los vecinos que viven en la calle French, la normativa dispone eximirlos del pago de las tasas de servicios generales y de salud, contribución de servicio de seguridad, derechos de publicidad y propaganda, derecho de ocupación o uso de espacios públicos, servicios por inspección de motores, generadores de vapor, energía eléctrica, calderas y otras instalaciones, por un período de 6 meses.

En particular, los beneficiaros son los que tienen propiedades ubicadas en la Circunscripción 3 Sección C Manzana 19, Circunscripción 3 Sección C Manzana 20, Circunscripción 3 Sección C Manzana 38 y Circunscripción 3 Sección C Manzana 39.

Por otra parte, los ediles aprobaron la convalidación del convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Municipio de Lomas de Zamora, para la implementación del Programa “Abrazar Argentina” en el distrito, cuyo objetivo principal es brindar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad social el acceso a derechos básicos fundamentales.

Además, el HCD declaró de interés municipal el homenaje a Blanca Buenanueva, que se realizará en Fiorito, en memoria de esta joven enfermera y militante que fue secuestrada y desaparecida por el gobierno militar, en 1976. También el libro “Tomás Grigera, el fundador de Lomas de Zamora” de Carlos Pesado Palmieri, por su valor para la cultura de nuestro distrito; y las actividades de los Colegios Manuel Belgrano y Sagrado Corazón, en el marco del “Aniversario N° 200 de la Congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón”, que se conmemora el 30 de septiembre.

El Concejo también manifestó su beneplácito por la conmemoración del 35° aniversario del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (SUTEBA), creado el 31 de agosto de 1986, y el 10° aniversario de la iniciativa “Barrios por Memoria, Verdad y Justicia”, que tiene por objetivo dar a conocer a las personas detenidas, desaparecidas y/o asesinadas durante la última dictadura cívico-militar. Lo mismo respecto de la obra realizada en las interacciones de las calles Alsina y Matheu, tendientes a mejorar la circulación vehicular en la zona, por parte del Poder Ejecutivo Municipal; y la creación de la Comisión de Acceso a Derechos, Hábitat y Géneros, por parte del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires.

Por último, el Cuerpo manifestó su pesar por el fallecimiento del periodista Sergio Secchi, quien tuvo una extensa trayectoria en distintas radios de Lomas de Zamora; y expresó su reconocimiento a la primera compañía de Boy Scouts local, actualmente denominada Grupo Scout General Juan Galo de Lavalle, por los 113 años de su creación.