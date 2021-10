Exitoso comienzo de la bimodalidad en Ciencias Económicas-UNLZ

La implementación del Plan de Bimodalidad Universitaria en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) ha sido todo un éxito. El comienzo del segundo cuatrimestre, y la mejora en las condiciones sanitarias, permitió la aplicación de este novedoso sistema mixto que permite que una determinada cantidad de alumnos puedan cursar de manera presencial y otra seguir desde la virtualidad.

Ciencias Económicas se constituye en la primera facultad de la región, y de las pocas en el país, en contar con este novedoso y avanzado sistema de cursada. La iniciativa fue concebida originalmente dentro del Plan Estratégico de la facultad (PEPCEL), pero la pandemia del COVID-19 obligó a acelerar los tiempos de su implementación.

Se adaptaron 14 aulas, convirtiéndolas en bi-modales gracias a la incorporación de proyectores, pantallas, computadoras, cámaras, micrófonos y equipos de audio, con la intención de lograr una experiencia áulica integral tanto para quienes se encuentren de manera presencial, como aquellos que utilicen los medios digitales para participar de la clase.

Además, se remodeló el Laboratorio de Prácticas Profesionales transformándolo en un estudio de grabación, con Cámaras 4K, micrófonos ambientales y una consola de audio. Todo ello teniendo en cuenta los protocolos sanitarios vigentes y el aforo pertinente.

Testimonios

El común denominador, tanto de los docentes como de los alumnos, de este retorno paulatino a la presencialidad fue la “emoción” y la “alegría”. Es el caso de la profesora Dora Paiva, quien manifestó sus sensaciones de este retorno. “Fue muy emocionante, entrar al aula y acomodar tus cosas. Esperar que lleguen los alumnos, ver cómo van entrando”, admitió.

Ponderó la organización y planificación de las autoridades de la Facultad. “Venís con la tranquilidad de que estabas en tu espacio. Estoy brindando una clase y no tengo interrupciones, tengo todas las comodidades y herramientas: la cámara, el micrófono. No me tengo que preocupar de nada, sólo en mi objetivo de brindarle la clase a los chicos”, comentó.

Por su parte, el profesor Miguel Marzullo (Sistema de Costos) fue categórico a la hora de manifestar sus sensaciones: “La viví con mucha emoción, el día previo no dormí. La entrada del primer estudiante fue emocionante. Es muy importante tener contacto presencial, pero el cuerpo dice mucho. El encuentro personal produce una fluidez en la comunicación que todavía no la hemos logrado en la comunicación remota”, admitió. Advirtió que “los primeros minutos era una cosa rara”, pero aclaró: “Cuando comencé a escuchar la voz de los alumnos ya era otra cosa”.

Marzullo también destacó el esfuerzo de las autoridades de Ciencias Económicas. “Es admirable como la Facultad se puso frente a este desafío y ha cumplido con protocolos más que sobradamente. Estoy muy contento y me siento muy cuidado”, señaló, para luego remarcar que “el proceso de capacitación fue bárbaro. Yo llegué acá sabiendo todo lo que tenía que hacer”.

Por su parte, Daniel Daumas (profesor de Administración de Recursos Humanos) reconoció que “al principio estaba un poco perdido”. “No me podía mover mucho y había alumnos que me estaban viendo desde sus casas y otros en la presencialidad. Pero ya nos vamos acostumbrando”, amplió.

Al mismo tiempo, reconoció estar “sorprendido” con el desarrolló tecnológico de la Facultad. “No lo imaginaba así. Esto es novedoso. Sobre todo porque hay muchas universidades que aún mantienen la virtualidad absoluta”, analizo.

En tanto, Fernando Amicone (profesor de Costos para la toma de Decisiones) manifestó: “Hay mucha diferencia entre dar clase de manera presencial que delante de una computadora. Uno puede ver las reacciones e inclusive hay más preguntas desde la presencialidad. Y eso a uno lo motiva. La bimodalidad va a ayudar a gente que está distante o que por algún impedimento no pueda venir”.

Para Nora Lapadú, profesora de Contabilidad Básica, la “experiencia es muy enriquecedora, faltaba esto de estar frente a los alumnos. Porque uno cuando está frente a los alumnos alcanza a ver la mirada de los que tienen dudas. Ver los circulitos en el zoom no era lo más aconsejable”. Lapadú fue categórica al sostener que la “aplicación del sistema bimodal fue la mejor decisión que tomó la Facultad. Aunque hay que rescatar algo de la virtualidad en nuestra Facultad: no se perdió el tiempo. Ni un cuatrimestre. Clases se dieron”.

Finalmente, María de las Mercedes Curbello, docente de Principios de la Administración, reconoció haber estado “muy ansiosa y contenta de volver y ver la Facultad renovada. Es una nueva experiencia que nos toca volver a las aulas y la vivimos con mucha expectativa de reencontrarnos con los alumnos. Es una experiencia distinta”. “Yo estaba muy ansiosa de retomar la rutina, el ir a la Facultad, preparar la clase. De encontrarnos cara a cara con los alumnos. Me encontré en un ámbito muy dinámico y de mucha participación. Tanto de los alumnos en el aula como en el zoom”, concluyó.

Alumnos

Las vivencias de los alumnos de Ciencias Económicas no estuvieron alejadas de las manifestadas por sus docentes. Por ejemplo Brian Barrios, alumno de Contabilidad, afirmó que “extrañaba mucho, hacía un año y medio que no volvíamos. Estoy muy contento. Me es más fácil la presencialidad”. Además reconoció que “la experiencia es muy buena”.

Mariela, estudiante de la Licenciatura en Administración, contó que “cuando estaba en la virtualidad me costaba hablar con mis compañeros, también concentrarme. En el salón estoy más concentrada”.

María, también de la carrera de Administración, fue muy enfática al opinar sobre la bimodalidad. “Estoy feliz de volver a la Facultad, ver a mis compañeros, caminar por el parque. Es una alegría estar acá”, remarcó.

Finalmente, Florencia, otra alumna de la carrera de Contador Público, manifestó: “Yo quería venir a la Facultad. Todo el tema de la pandemia no me gustó porque no tenía muchos medios para conectarme y poder estar bien a la hora de estudiar. Volver me genera mucha felicidad”.