Florencia Arietto junto a vecinos de Banfield

La abogada y experta en seguridad Florecia Arietto se reunió en la tarde de hoy con vecinos de Banfield con los que dialogó sobre inseguridad, los privilegios de la clase política y la impunidad de quienes delinquen.

“La seguridad es el derecho humano más importante después de la vida y la libertad. Porque si no hay seguridad no podés proyectar el trabajo, no podés proyectar un comercio. Tenemos que volver a controlar la calle y decirle a los delincuentes que no es gratis delinquir”. enfatizó la ex funcionaria del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich.

Gracias Lomas! Gracias @GVinuales y a todo el equipo. Vamos juntos hacia la victoria final. 🇦🇷💪🏻 pic.twitter.com/Luf4buJSzL — Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) November 5, 2021

Organizada por Unidos por Lomas, el espacio que lidera Guillermo Viñuales e integra la coalición opositora Juntos, la actividad congregó a una importante cantidad de vecinos que se dieron cita en la banfileña Plaza Martel.

Del encuentro participaron además, los candidatos a concejales de Lomas de Zamora, Cecilia Gómez, Jorge Villalba, Fanny Vera y Gustavo Ganchegui.