Copa Argentina 2026: Banfield goleó a Real Pilar y avanzó con autoridad a la próxima ronda

El Taladro fue altamente efectivo y se impuso 3-0 en el estadio Alfredo Martín Beranger, con un doblete de Tiziano Perrotta. Ahora espera rival en los 16avos de final.

El Taladro fue altamente efectivo y se impuso 3-0 en el estadio Alfredo Martín Beranger, con un doblete de Tiziano Perrotta. Ahora espera rival en los 16avos de final.

Banfield goleó a Real Pilar por 3 a 0 en el estadio Alfredo Martín Beranger, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, en un partido donde mostró contundencia y eficacia. El equipo dirigido por Pedro Troglio resolvió el encuentro en el primer tiempo y confirmó su clasificación con una sólida actuación.

El “Taladro” construyó la victoria a partir de la efectividad de su delantero Tiziano Perrotta, una de las apariciones más prometedoras del plantel, quien marcó a los 28 y 36 minutos del primer tiempo. El juvenil alcanzó así los cinco goles en sus primeros diez partidos en Primera División, consolidándose como una de las figuras del equipo.

A pesar del resultado, Real Pilar había comenzado mejor y generó las primeras situaciones de riesgo con Valentín Mancini, aunque se encontró con una buena respuesta del arquero Facundo Sanguinetti. Sin embargo, Banfield golpeó en los momentos justos y aprovechó sus oportunidades para encaminar el triunfo antes del descanso.

En el complemento, el desarrollo fue más parejo y con menos situaciones, pero Banfield terminó de liquidar la historia a los 37 minutos, cuando Federico Anselmo definió tras un centro atrás de Ignacio Pais para sellar el 3-0 definitivo. Con este resultado, el conjunto del sur del conurbano avanzó de fase y espera al ganador del cruce entre Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán.