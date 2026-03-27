La Noche de las Cervecerías en Banfield: hoy arranca el evento para impulsar el comercio local

La iniciativa apunta a generar mayor circulación de clientes en horarios nocturnos y favorecer el consumo en bares y cervecerías de cercanía.

La iniciativa apunta a generar mayor circulación de clientes en horarios nocturnos y favorecer el consumo en bares y cervecerías de cercanía.

La Noche de las Cervecerías en Banfield se llevará a cabo este viernes 27 y sábado 28 de marzo con el objetivo de impulsar el comercio local en el distrito de Lomas de Zamora. La propuesta reunirá a 18 locales adheridos que ofrecerán promociones especiales durante toda la noche.

El evento es organizado por el Municipio de Lomas de Zamora junto a la Cámara de Comercio, Industria y Bienes Raíces de Banfield, y busca fortalecer la actividad gastronómica en un contexto económico desafiante. Durante ambas jornadas, los vecinos podrán recorrer distintos puntos del centro de Banfield con descuentos en cervezas artesanales.

Entre las promociones destacadas, se ofrecerán pintas clásicas a $3.500, mientras que las variedades IPA tendrán un valor de $4.500. La iniciativa apunta a generar mayor circulación de clientes en horarios nocturnos y favorecer el consumo en bares y cervecerías de cercanía.

Participan locales como Bellini’s, Obra, Fienda de Cervezas, Beerfield, La Birra Bar, Kick Off, Ronton y Johnny Cash, entre otros. La Noche de las Cervecerías en Banfield se suma a otras medidas impulsadas en Lomas de Zamora, como acuerdos de precios en comercios de alimentos y eventos en Las Lomitas, orientados a sostener e incentivar las ventas locales.