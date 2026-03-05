Banfield firmó un acuerdo con Fénix Entertainment para realizar shows en el estadio Florencio Sola

El club del sur selló una alianza con la productora de espectáculos Fénix Entertainment que permitirá organizar hasta diez shows en el estadio Florencio Sola. El convenio también incluye la comercialización de un espacio publicitario en la camiseta y significará un ingreso cercano al millón de dólares para la institución.

El club del sur selló una alianza con la productora de espectáculos Fénix Entertainment que permitirá organizar hasta diez shows en el estadio Florencio Sola. El convenio también incluye la comercialización de un espacio publicitario en la camiseta y significará un ingreso cercano al millón de dólares para la institución.

El Club Atlético Banfield dio a conocer su nuevo acuerdo con Fénix Entertainment para realizar shows en el estadio Florencio Sola. Esta nueva alianza representa un nuevo paso en la estrategia del club para generar ingresos y ampliar el uso de su infraestructura. La institución anunció que habilitará la organización de conciertos y eventos masivos en el estadio ubicado en el sur del conurbano bonaerense.

Fénix Entertainment cuenta con más de 35 años de trayectoria en la industria del entretenimiento y presencia internacional. La empresa ha producido giras de artistas de renombre como Luis Miguel, Shakira, Ricardo Arjona y Ricardo Montaner, entre otros. Con este convenio, el estadio Florencio Sola se proyecta como un nuevo punto dentro del circuito de grandes espectáculos en Argentina.

El acuerdo establece que la productora tendrá el derecho exclusivo de organizar hasta diez espectáculos durante la vigencia del contrato. Cada evento deberá ser informado al club con una anticipación mínima de 60 días, lo que permitirá coordinar la actividad deportiva y la logística necesaria para el uso del estadio. Además, se incluyeron medidas específicas para proteger el campo de juego y las instalaciones.

Para evitar daños en la infraestructura, Fénix Entertainment deberá implementar materiales y estructuras especialmente diseñadas para espectáculos de gran convocatoria. Estas condiciones buscan preservar el césped y garantizar que el estadio mantenga condiciones óptimas para la competencia deportiva.

El convenio también contempla un aspecto clave para las finanzas del club: Banfield otorgó a la empresa el derecho de comercialización del espacio frontal superior de la camiseta oficial por un plazo de dos años. Este mecanismo permitirá asegurar ingresos incluso si el frente de la camiseta no cuenta de inmediato con un sponsor principal.

Como parte de la alianza, el Taladro recibirá alrededor de un millón de dólares, fondos que serán destinados a fortalecer la estructura institucional. Desde la dirigencia destacaron que el acuerdo permitirá diversificar las fuentes de ingresos y potenciar el uso de las instalaciones del club.

El presidente Matías Mariotto calificó el convenio como un paso trascendental para el futuro de la institución. “Esta alianza es realmente histórica. Banfield inicia un nuevo camino y la industria musical va a ser fundamental para el crecimiento de nuestra institución”, expresó.