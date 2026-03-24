Se viene “La Noche de las Cervecerías” en Banfield

Una nueva iniciativa para incentivar el comercio local desembarca en Lomas de Zamora, en esta oportunidad se trata de La Noche de las Cervecerías en Banfield y se llevará a cabo este fin de semana: viernes 27 y sábado 28 de marzo.
El evento es organizado por el Municipio de Lomas de Zamora y la Cámara de Comercio, Industria y Bienes Raíces de Banfield. Se extiende durante toda la noche.
Se ofrecerán pintas clásicas de la casa por $3.500, mientras que la IPA se venderá a $4.500. Son 18 los locales adheridos.
Participan distintas cervecerías de la zona; entre ellas, Bellini´s (Belgrano 1431), Obra (Chababuco 160), Fienda de Cervezas (Belgrano 1598), Beerfield (Cochabamba 242), La Birra Bar (avenida Alsina 400), Kick Off (Alsina 399), Ronton (Alvear 1106) y Johnny Cash (Chacabuco 27).
Esta iniciativa se suma a otras que ya se instalaron en el partido, como los acuerdos de precios para carnicerías y verdulería, y los eventos que se realizan en Las Lomitas para incentivas las ventas locales.