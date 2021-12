Ómicron: “En marzo o antes podría haber un brote sanitario con muchos casos”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, adelantó hoy que “en marzo o antes podría haber un brote sanitario con muchos casos” como ocurre en el Hemisferio Norte y afirmó que el pase sanitario que regirá en la provincia a partir del 21 de diciembre “busca estimular fuertemente la vacunación contra el coronavirus”.

“En marzo, podría ser antes, puede haber un brote sanitario como vive el hemisferio norte con muchos casos”, sostuvo Kreplak en declaraciones radiales y planteó que de cara a ese eventual escenario, las autoridades bonaerenses desean “que estén todos vacunados, para que sean casos leves”.

En ese marco, explicó que en los distintos destinos turísticos la Provincia montará más centros de vacunación “porque la idea es que la gente no se quede fuera del teatro, de las actividades culturales o del restaurante”.

El ministro insistió en que el objetivo del gobierno “es que todos los niños y niñas estén vacunados porque los chicos se contagian y contagian a otros. “Es muy importante que se vacunen”, subrayó.

Kreplak precisó que, “por ahora, no hay casos positivos” de la variante Ómicron en la provincia y alertó que “se estima que es más contagiosa que la Delta”.

“El pase sanitario comienza a regir desde el 21 y no será solamente para concurrir a eventos masivos, sino que incluye lugares no masivos, como restaurantes, gimnasios, bares, teatros, trámites de la administración pública o en el banco”, graficó Kreplak quien recalcó que “la intención del pase sanitario es estimular fuertemente la vacunación en algunos grupos poblacionales que todavía no terminan de decidirse, y también a los que tienen una dosis pero no fueron a recibir la segunda”.

El titular de la cartera sanitaria recordó que “la vacuna en la provincia es libre desde los 3 años: cualquier persona que vaya con su documento de lunes a lunes puede recibirla en cualquier vacunatorio”.

El pase sanitario bonaerense que comenzará a regir la semana próxima será obligatorio para los mayores de 13 años que asistan a actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrado que deberán acreditar la vacunación con dos dosis.

También será exigible para realizar trámites ante organismos públicos provinciales o ante entidades privadas.

Para demostrar la vacunación con esquema completo se deberá exhibir las aplicaciones VacunatePBA, Mi Argentina o Cuidar, todas disponibles en el celular, o presentar el carnet de vacunación en cartón o tarjeta.